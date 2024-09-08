ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日團來台喊話「想看徐若瑄」！　魏如萱睽違11年唱神曲：是小驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

曾翻唱徐若瑄所屬組合「黑色餅乾」經典歌曲〈Timing〉的日本樂團Klang Ruler，今（8日）在北流JAM JAM ASIA音樂節演出，也選唱了這首歌，他們表示這首歌在日本也很多人聽過，且徐若瑄在台灣也很有名氣，特別選她的歌唱給台灣的粉絲聽，只有在電視上看過徐若瑄的他們，也笑說一直很想見徐若瑄本人。

▲▼ Klang Ruler。（圖／北流提供）

▲日本樂團 Klang Ruler。（圖／北流提供）

Klang Ruler演出前一天就抵達台灣，男主唱yonkey先是拜訪了朋友介紹的服飾店，並買了服裝上印有「台灣限定」字樣的衣服穿上台，女主唱Chihiro Yasuda也趁機拜訪了在IG上追蹤已久的古著店，並逛了飯店附近的百貨，品嚐台灣美食。第一次在海外演出的他們，在演出前其實有點緊張，但看到台下粉絲相當熱情，感到非常開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談起對台北的印象，Chihiro Yasuda很喜歡西門町的古著店，讓她逛的很過癮；Yonkey在品嚐過牛肉麵後，也被推薦之後可以去吃小籠包。至於想要拜訪哪些景點，Chihiro Yasuda說想去九份看看，其他團員則想去逛夜市。

▲▼魏如萱 。（圖／北流提供）

▲魏如萱今晚壓軸演出。（圖／北流提供）

金曲歌后魏如萱（娃娃）則是壓軸獻唱，許久沒在台北參加音樂節的她把巡演規格配備及精華歌單一次帶來現場，更一口氣獻唱七首經典歌，還把多年前寫給歌手山東的歌〈Can I be Your Baby〉再重新翻唱，已經11年沒在公開場合唱這首歌的她透露：「這一次帶著不一樣的心情重新唱給大家聽，算是送給歌迷的一個小驚喜！」

提及自己最期待在JAM JAM ASIA的節目中看到哪幾組樂手及樂團的表演？前陣子才錄完《一起聽團吧》節目的魏如萱透露：「像是鄒序、工口紳士、八青哥等樂團因為都在錄影時有見識到他們的現場表演的魅力，每一個樂團都有他們各自的風格，由於在節目上只能表演一首歌，所以我很期待他們這次在JAM JAM ASIA一整個set 的完整演出。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

推薦閱讀

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」！瘋狂舉動全被拍⋯郭書瑤：sorry

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」！胡瓜夫妻探望⋯他驚：紅包也太大

煙火直射2000人觀眾席！17名傷者急送醫　驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮…大批粉絲力挺聽審

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯燦笑曬家族照…遭酸「光會PO這些」

快訊／吳姍儒生下第二胎！曬正面照「公開女兒小名」：我們歡迎妳

「出道50年」資深男星過世！　家屬證實搶救無效身亡

禾浩辰認愛1年「首曬吳品潔單獨同框照」！　海邊俏皮獻吻閃瞎眾人

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

蔡瑞雪現身酒會「一半車頭燈外露」！一轉身⋯真實身材全被拍 震撼1.5萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 泱泱遭宣布退出《木曜4》認「意料之外」！　發聲曝下一步動向
  2. 56歲伊能靜認了30後「私密花園變鬆垮」　影片引女性共鳴：好焦慮
  3. Bruno Mars演出現場爆衝突！歌迷失控脫褲、打人　直接被請出場
  4. 林采緹峇里島曬成雀斑臉！　「零修圖近照流出」：太陽的印記
  5. aespa奪下TMA大賞！〈Supernova〉「舞台開全麥」唱功強炸全場
  6. 日團來台喊話「想看徐若瑄」！　魏如萱睽違11年唱神曲：是小驚喜
  7. 章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議
  8. 愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點：年底見❤️
  9. 舒子晨打Game「嗨到砸爛電視」慘況公開！網好奇一事　她氣：太壞了
  10. 丫頭罕見動怒「飆5字髒話」！　遭連環攻擊不忍了：無法正能量

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366