日團來台喊話「想看徐若瑄」！　魏如萱睽違11年唱神曲：是小驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

曾翻唱徐若瑄所屬組合「黑色餅乾」經典歌曲〈Timing〉的日本樂團Klang Ruler，今（8日）在北流JAM JAM ASIA音樂節演出，也選唱了這首歌，他們表示這首歌在日本也很多人聽過，且徐若瑄在台灣也很有名氣，特別選她的歌唱給台灣的粉絲聽，只有在電視上看過徐若瑄的他們，也笑說一直很想見徐若瑄本人。

▲日本樂團 Klang Ruler。（圖／北流提供）

Klang Ruler演出前一天就抵達台灣，男主唱yonkey先是拜訪了朋友介紹的服飾店，並買了服裝上印有「台灣限定」字樣的衣服穿上台，女主唱Chihiro Yasuda也趁機拜訪了在IG上追蹤已久的古著店，並逛了飯店附近的百貨，品嚐台灣美食。第一次在海外演出的他們，在演出前其實有點緊張，但看到台下粉絲相當熱情，感到非常開心。

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談起對台北的印象，Chihiro Yasuda很喜歡西門町的古著店，讓她逛的很過癮；Yonkey在品嚐過牛肉麵後，也被推薦之後可以去吃小籠包。至於想要拜訪哪些景點，Chihiro Yasuda說想去九份看看，其他團員則想去逛夜市。

▲魏如萱今晚壓軸演出。（圖／北流提供）

金曲歌后魏如萱（娃娃）則是壓軸獻唱，許久沒在台北參加音樂節的她把巡演規格配備及精華歌單一次帶來現場，更一口氣獻唱七首經典歌，還把多年前寫給歌手山東的歌〈Can I be Your Baby〉再重新翻唱，已經11年沒在公開場合唱這首歌的她透露：「這一次帶著不一樣的心情重新唱給大家聽，算是送給歌迷的一個小驚喜！」

提及自己最期待在JAM JAM ASIA的節目中看到哪幾組樂手及樂團的表演？前陣子才錄完《一起聽團吧》節目的魏如萱透露：「像是鄒序、工口紳士、八青哥等樂團因為都在錄影時有見識到他們的現場表演的魅力，每一個樂團都有他們各自的風格，由於在節目上只能表演一首歌，所以我很期待他們這次在JAM JAM ASIA一整個set 的完整演出。」