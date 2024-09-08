劉嘉玲回老家現身小吃攤 網起底「天價穿搭」驚呆：能買8萬碗餛飩！

▲香港女星劉嘉玲。（圖／翻攝自劉嘉玲IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

香港58歲女星劉嘉玲是金獎級女演員，近年當起先生梁朝偉的經紀人，兩人在世界各地奔波，最近劉嘉玲回到家鄉蘇州，現身在地小吃攤大嗑餛飩湯，看起來輕鬆愜意；有眼尖網友卻注意到劉嘉玲的穿搭，雖然休閒輕便但一身行頭粗估要人民幣61萬元（約新台幣274萬元），令眾人忍不住驚呼「可以買8萬碗餛飩啊」。

劉嘉玲平時樂於透過社群分享近況，從她IG最新的貼文得知她回老家蘇州，走訪當地許多美景，還有光顧在地小吃攤嗑起餛飩湯，讓她有感而發地說，「總有一些味道讓我們懷念」，還說這間店有她兒時的味道。有粉絲挖出劉嘉玲去的小吃攤，1碗小的餛飩湯只要人民幣7元(約新台幣31元)，讓不少人想去探店。

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照片中的劉嘉玲穿著白T恤搭配牛仔褲，頭戴鴨舌帽，看起來年輕有活力，但有眼尖網友透露她行頭其實不簡單，帽子約人民幣800元（約新台幣3601元）、包包人民幣4100元（約新台幣1.9萬元）、牛仔褲人民幣3700元（約新台幣1.6萬元），手上的名錶就要人民幣60萬元（約新台幣270萬元），全身行頭粗估價值近人民幣61萬元（約新台幣274萬元）。

▲劉嘉玲回蘇州光顧小吃攤，全身行頭的價值可買8萬碗餛飩。（圖／翻攝自小紅書）



有不少人看了紛紛驚呼，「劉嘉玲隨便穿行頭就破百萬太驚人」、「她的行頭可以再買8萬碗餛飩湯耶」、「沒有人認出劉嘉玲嗎？羨慕跟她一起同時吃飯的人」、「好想巧遇嘉玲姐」、「不知道梁朝偉有沒有一起」。

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