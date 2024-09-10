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小孟老師／9月10日星座運勢　雙魚座是戀人最強依靠

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：等待升官時刻
感情：面臨情感考驗
財運：掌握財務訣竅
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：射手

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雙子座

工作：夢想可以成真
感情：懷抱美好關係
財運：保持財務平衡
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤

天秤座

工作：放下心中期待
感情：重視兩人關係
財運：建立複利模式
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：放下嚴格心態
感情：停止批判自我
財運：研究國際貨幣
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：巨蟹

金牛座

工作：上緊發條備戰
感情：努力經營關係
財運：好運隨即到來
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：雙子

處女座

工作：調整工作步調
感情：恢復往日寧靜
財運：正財偏財皆旺
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：可以解除危機
感情：漸漸感到輕鬆
財運：務實計畫展開
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶

天蠍座

工作：有前輩在保護
感情：扛起伴侶心情
財運：獲利開始豐盛
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：處女

雙魚座

工作：回到悠哉時光
感情：成為伴侶依靠
財運：尋找投資項目
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：放鬆心情工作
感情：新的機會展開
財運：美好財運回流
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊

獅子座

工作：接受重要任務
感情：受到家人祝福
財運：全家努力賺錢
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：天蠍

射手座

工作：減少工作負擔
感情：順利取得芳心
財運：降低日常消費
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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