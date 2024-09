5.5萬人震撼場面曝光！火星人布魯諾唱滿2小時　創「世運單場⼈次最⾼」

記者蕭采薇/高雄報導

流⾏天王火星⼈布魯諾(Bruno Mars),正式帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》連續兩天在高雄世運主場館開唱,兩場預計將突破10萬8千⼈前來⾼雄世運主場館話題朝聖。不僅是闊別六年後再度登台演出,還飆下驚創「⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖」紀錄,引起全台追火星⼈旋風。

▲火星人布魯諾創下「⾼雄世運史上單場⼈次最⾼朝聖」紀錄。(圖/Live Nation Taiwan提供)

同時為了完整的呈現演唱會內容,藝⼈團隊與主辦單位⼀同將舞台及燈光⾳響設備等,完整原裝空運來台,把最熱⾎與狂野的 Bruno Mars 舞台原汁原味完美呈現,Bruno Mars ⼀登台就送上超暖問候「台灣!感謝你們前來,你們超美的,我要你們盡情搖擺享受其中。」

唱到《Calling All My Lovelies》甚⾄戲劇化拿起電話撩台下觀眾,突改歌詞,⼤秀中⽂「寶⾙,我好想你」、「寶⾙,我愛上你」瞬間⼼臟爆擊,近⼆⼩時火⼒全開演出、超過 15 ⾸代表作唱好唱滿,今晚近 5 萬 5 千名粉絲在視覺聽覺效果爆棚下,全場尖叫聲從未停過。

▲火星人布魯諾近⼆⼩時火⼒全開演出、超過15⾸代表作唱好唱滿。(圖/Live Nation Taiwan提供)

巡演《Bruno Mars Live in Kaohsiung》在今年六⽉霸氣公布後,消息⼀出全台陷入搶票熱潮,接連⼆場開賣即秒殺,幾乎⼀票難求,Bruno Mars果然魅⼒無法擋。《Bruno Mars Live in Kaohsiung》吸引來⾃世界各地歌迷前來觀賞。

隨著燈光漸漸暗去後,⾳樂響起以招牌⾦曲《24K Magic》爆破開場煙火放好放滿,瞬間點燃全場能量,⼀連串動感舞曲,換上七彩燈光《Finesse》、現場宛如復古迪斯可舞廳《Treasure》、態度⼗⾜搭⼩舞步《That’s What I Like》等風靡全場,再來⼀連唱了多⾸經典情歌《Versace on the floor》、《It Will Rain》、不敗求婚神曲《Marry You》,湧起歌迷滿滿回憶,引⾼分⾙尖叫。

▲火星人布魯諾為了回饋粉絲熱情,特地準備了才藝表演。(圖/Live Nation Taiwan提供)

精通多項樂器的Bruno Mars為了回饋粉絲熱情,特地準備了才藝表演,包括電吉他獨奏、⽤鋼琴⾃彈⾃唱組曲,K 歌情歌⼀⾸都沒少《Grenade》、《Talking to the Moon》、《Nothin' on You》、《Leave the Door Open》等,還有⾸唱近期才與Lady Gaga 推出的全新主打《Die With A Smile》,演唱會近尾聲成名曲《Just The Way You Are》終於登場,萬⼈震撼浪漫⼤合唱。

▲Bruno Mars ⽤中⽂回應「我愛你」感⼈畫⾯惹哭現場不少粉絲。(圖/Live Nation Taiwan提供)

Bruno Mars ⽤中⽂回應「我愛你」感⼈畫⾯惹哭現場不少粉絲,安可壓軸曲來⾃冠軍單曲《Uptown Funk》讓全場氣氛嗨到最⾼點,⾼雄世運瞬間化⾝超⼤⼾外舞池,今晚 Bruno Mars 讓近5萬5千⼈⼀起沈浸在火星⼈的24K魔幻世界。