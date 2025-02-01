向佐自爆8年前「曾遭郭碧婷狠拒」　異國相遇被發好人卡：我很努力

記者蔡宜芳／綜合報導

香港男星向佐是影視大亨向華強的兒子，他在2019年與女星郭碧婷結婚，夫妻倆的一舉一動都備受關注。男星劉維日前在節目《火星情報局》中提到，他是撮合向佐和郭碧婷的媒人，對此，向佐特地發文回應，並透露曾遭郭碧婷狠拒。

▲向佐和郭碧婷結婚已有5年多。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）

向佐1日在微博發文表示，其實無論誰撮合自己和郭碧婷都好，「我媽媽也好像有份，但是到最後，我也要很努力追我的女神才行呀！」坦言大約在2016、2017年時，曾與郭碧婷在法國巴黎時裝周活動上相遇，當時他開口邀約吃晚餐，卻被女方狠狠拒絕。

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▲向佐坦承8年前在巴黎被郭碧婷狠狠拒絕。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）

事實上，向佐一共被郭碧婷拒絕過三次，先前和女方一起上節目時，也曾提到兩人相戀的過程。他透露，有次打聽到郭碧婷陪朋友去看劉德華的演唱會，他便靈機一動幫郭碧婷的朋友到後台與偶像合照，借此機會請郭碧婷吃飯；後來又藉著母親向太的名義，屢次製造與女方見面的機會，才終於抱得美人歸。

▲向佐和郭碧婷育有一對兒女。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）