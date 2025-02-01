ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

記者劉宜庭／綜合報導

在娛樂圈中，許多明星夫妻的故事不僅限於螢幕上的演出，更延續至現實生活，展現出他們獨特的愛情篇章。本文盤點10對因戲生情的明星情侶，這些情侶的關係證明了，戲劇中的甜蜜互動有時能夠轉化為真實的情感連結。隨著時間的推移，這些因合作而相知相戀的明星情侶檔，從最初的角色扮演到實際生活中的伴侶，無疑成為了眾多粉絲心目中的愛情典範。

1.邱澤、許瑋甯

▲▼許瑋甯春節趴大玩扮裝，與老公邱澤COS《七龍珠》。（圖／翻攝自IG）

▲許瑋甯、邱澤。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火花，並於2021年12月10日宣布結婚。許瑋甯形容與邱澤的關係是「歲月靜好」，兩人雖然工作繁忙，但仍會互相為對方泡咖啡，享受平淡甜蜜的婚姻生活。

2.胡宇威、陳庭妮

▲胡宇威、陳庭妮。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲胡宇威、陳庭妮。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

胡宇威和陳庭妮因合作多部戲而結緣，從朋友到戀人交往8年，期間從未公開戀情。一直到2022年1月13日，胡宇威在玉山求婚成功，女方幸福表示：「謝謝大家讓我們任性，長時間在愛情路上讓我們保有自己的空間，我們很幸福喔。」隔年8月，2人正式登記結婚。

3.吳慷仁、邵雨薇

▲吳慷仁、邵雨薇。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

▲吳慷仁、邵雨薇。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

兩人因合作電影《我的禮物》和電視劇《極品絕配》結緣，並且於2020年公開認愛。雖然中間經歷過數次分合，如今感情穩定，互相尊重對方的工作，認定彼此是「對的人」。

4.林萱瑜、Junior

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜、Junior。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜、Junior（韓宜邦）因合作《天之驕女》擦出愛火，低調交往許久後，於2024年2月求婚成功後，漸漸轉為公開放閃戀愛，並於同年6月完成結婚登記，不久後更宣布買房，夫妻倆幸福表示：「終於，找到了我們理想中的家。」

5.楊銘威、方志友

▲楊銘威、方志友。（圖／翻攝自Facebook／楊銘威）

▲楊銘威、方志友。（圖／翻攝自Facebook／楊銘威）

兩人因合作《愛上兩個我》結緣，2015年先有後婚，育有一對寶貝兒女，不時會分享一系列家庭合影，生活充滿甜蜜與幸福。

6.謝坤達、柯佳嬿

▲坤達放閃柯佳嬿。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁）

▲柯佳嬿、坤達。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁）

柯佳嬿、坤達因合作電視劇《我們發財了》而相戀，交往5年後於2017年底結婚，她曾形容坤達是溫柔貼心的好丈夫，小倆口愛得很低調，但放閃起來完全沒有在客氣，男方主持節目《綜藝玩很大》2024年獲得金鐘獎肯定在台上喊話「老婆～我拿完這個獎，然後等下就回家了」，讓在電視機前面的她頓時嚇了一大跳。

7.周渝民、喻虹淵

▲周渝民和喻虹淵。（圖／翻攝周渝民微博）

▲周渝民和喻虹淵。（圖／翻攝周渝民微博）

兩人因合作《痞子英雄》結緣，2015年結婚，隔年迎來寶貝女兒出生，女方婚後淡出演藝圈，這是兩人生小孩前就討論過的決定，由他賺錢養家，另一半照顧女兒：「出去工作有出去的辛苦，在家有她的辛苦，但她常常喝午茶！行程比我還滿：媽媽們的聚會、小朋友生日、家長會，她有自己紓壓的方式。」

8.張書偉、謝京穎

▲▼謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

▲張書偉、謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

兩人因合作《市井豪門》結緣相戀，2023年5月認愛後不到半年，就宣布求婚成功，並於年底登記結婚，2024年6月舉行婚禮，小倆口不時會在社群網站分享甜蜜又逗趣的日常互動，幸福模樣羨煞眾人。

9.龍語申、何依霈

▲▼何依霈遭前女友討分手費　老公曬擁抱照：不怕，我在。（圖／翻攝自Facebook／龍語申 Trent）

▲龍語申、何依霈。（圖／翻攝自Facebook／龍語申 Trent）

《一家團圓》讓龍語申與何依霈從相識到結婚，雙方於2023年11月正式登記，兩人有著近30公分的最萌身高差，宣布婚訊時經紀人也說：「在一個美好的時機點上，依霈與龍語申他們結婚了，沒有懷孕，就是覺得時間對了，互許終生，生活中多了想守護的東西總是美好的，謝謝大家。」。

10.洪小鈴、張天霖

▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

洪小鈴2006年曾和張天霖合作《戀愛女王》，是螢幕CP，當初洪小鈴獻上螢幕初吻，在試片會上眾人拱「借位接吻」拍照，她大方來真吻，透露拍戲經常親很自然，男方則曾公開表示很欣賞她。即便戲殺青，但兩人一直都有聯繫，張天霖因為疫情回台照顧父親，朋友聚會上再次相遇，彼此從朋友昇華為戀人，2023年公開認愛、2024年12月宣布結婚且懷孕，讓演藝圈好友驚喜不已。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#逢甲 超萌 #鴕鳥 逛大街！ 路人圍觀飼主取名 #志玲

推薦閱讀

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」

Jennie被背後環住超親密！　起底美國男星「襲警成爆紅關鍵」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」失寵　泰國甄嬛傳神展開

正妹大胃王木下佑香宣布引退！　親發聲「已經累了」告別爆吃

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

王祖賢58歲了！　大年初三曬自拍照「真實膚況」女神不藏啦

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邱澤, 許瑋甯, 胡宇威, 陳庭妮, 吳慷仁, 邵雨薇, 林萱瑜, Junior, 楊銘威, 方志友, 謝坤達, 柯佳嬿, 周渝民, 喻虹淵, 張書偉, 謝京穎, 龍語申, 何依霈, 洪小鈴, 張天霖

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 古天樂捐建135校…林依晨「棄贊助」訂喜憨兒喜餅！5明星暖舉被讚爆
  2. 曾國城「拍陳晨威臉頰」捲風波　男星留言曝他真實為人
  3. 瘋電影／紅色一號　聖誕老公公也是有弟弟的
  4. 洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP
  5. 向佐自爆8年前「曾遭郭碧婷狠拒」　異國相遇被發好人卡：我很努力
  6. 謝母親包容！兒棄醫改行拍電影「啃老3年」票房破300億創歷史紀錄
  7. 朴信惠產後演學生…曾之喬「莊敬高職」制服0違和　5凍齡女星超不科學
  8. 《甄嬛傳》滴血驗親最高7.8萬觀看！馬拉松第4輪「甄嬛落淚」破4萬
  9. 蕭煌奇豪撒紅包破50萬！尾牙、春酒接破20場大豐收…開趴同台媽媽
  10. 「台灣第一女優」抓外流片公開懸賞！　驚人金額曝光…開告老司機

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366