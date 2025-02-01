洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

記者劉宜庭／綜合報導

在娛樂圈中，許多明星夫妻的故事不僅限於螢幕上的演出，更延續至現實生活，展現出他們獨特的愛情篇章。本文盤點10對因戲生情的明星情侶，這些情侶的關係證明了，戲劇中的甜蜜互動有時能夠轉化為真實的情感連結。隨著時間的推移，這些因合作而相知相戀的明星情侶檔，從最初的角色扮演到實際生活中的伴侶，無疑成為了眾多粉絲心目中的愛情典範。

1.邱澤、許瑋甯





▲許瑋甯、邱澤。（圖／翻攝自IG）

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邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火花，並於2021年12月10日宣布結婚。許瑋甯形容與邱澤的關係是「歲月靜好」，兩人雖然工作繁忙，但仍會互相為對方泡咖啡，享受平淡甜蜜的婚姻生活。

2.胡宇威、陳庭妮

▲胡宇威、陳庭妮。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

胡宇威和陳庭妮因合作多部戲而結緣，從朋友到戀人交往8年，期間從未公開戀情。一直到2022年1月13日，胡宇威在玉山求婚成功，女方幸福表示：「謝謝大家讓我們任性，長時間在愛情路上讓我們保有自己的空間，我們很幸福喔。」隔年8月，2人正式登記結婚。

3.吳慷仁、邵雨薇

▲吳慷仁、邵雨薇。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

兩人因合作電影《我的禮物》和電視劇《極品絕配》結緣，並且於2020年公開認愛。雖然中間經歷過數次分合，如今感情穩定，互相尊重對方的工作，認定彼此是「對的人」。

4.林萱瑜、Junior

▲林萱瑜、Junior。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜、Junior（韓宜邦）因合作《天之驕女》擦出愛火，低調交往許久後，於2024年2月求婚成功後，漸漸轉為公開放閃戀愛，並於同年6月完成結婚登記，不久後更宣布買房，夫妻倆幸福表示：「終於，找到了我們理想中的家。」

5.楊銘威、方志友

▲楊銘威、方志友。（圖／翻攝自Facebook／楊銘威）

兩人因合作《愛上兩個我》結緣，2015年先有後婚，育有一對寶貝兒女，不時會分享一系列家庭合影，生活充滿甜蜜與幸福。

6.謝坤達、柯佳嬿

▲柯佳嬿、坤達。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝坤達(KunDa)唯一官方粉絲專頁）

柯佳嬿、坤達因合作電視劇《我們發財了》而相戀，交往5年後於2017年底結婚，她曾形容坤達是溫柔貼心的好丈夫，小倆口愛得很低調，但放閃起來完全沒有在客氣，男方主持節目《綜藝玩很大》2024年獲得金鐘獎肯定在台上喊話「老婆～我拿完這個獎，然後等下就回家了」，讓在電視機前面的她頓時嚇了一大跳。

7.周渝民、喻虹淵

▲周渝民和喻虹淵。（圖／翻攝周渝民微博）

兩人因合作《痞子英雄》結緣，2015年結婚，隔年迎來寶貝女兒出生，女方婚後淡出演藝圈，這是兩人生小孩前就討論過的決定，由他賺錢養家，另一半照顧女兒：「出去工作有出去的辛苦，在家有她的辛苦，但她常常喝午茶！行程比我還滿：媽媽們的聚會、小朋友生日、家長會，她有自己紓壓的方式。」

8.張書偉、謝京穎

▲張書偉、謝京穎。（圖／翻攝自Facebook／謝京穎Orange）

兩人因合作《市井豪門》結緣相戀，2023年5月認愛後不到半年，就宣布求婚成功，並於年底登記結婚，2024年6月舉行婚禮，小倆口不時會在社群網站分享甜蜜又逗趣的日常互動，幸福模樣羨煞眾人。

9.龍語申、何依霈

▲龍語申、何依霈。（圖／翻攝自Facebook／龍語申 Trent）

《一家團圓》讓龍語申與何依霈從相識到結婚，雙方於2023年11月正式登記，兩人有著近30公分的最萌身高差，宣布婚訊時經紀人也說：「在一個美好的時機點上，依霈與龍語申他們結婚了，沒有懷孕，就是覺得時間對了，互許終生，生活中多了想守護的東西總是美好的，謝謝大家。」。

10.洪小鈴、張天霖





▲洪小鈴和張天霖。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

洪小鈴2006年曾和張天霖合作《戀愛女王》，是螢幕CP，當初洪小鈴獻上螢幕初吻，在試片會上眾人拱「借位接吻」拍照，她大方來真吻，透露拍戲經常親很自然，男方則曾公開表示很欣賞她。即便戲殺青，但兩人一直都有聯繫，張天霖因為疫情回台照顧父親，朋友聚會上再次相遇，彼此從朋友昇華為戀人，2023年公開認愛、2024年12月宣布結婚且懷孕，讓演藝圈好友驚喜不已。