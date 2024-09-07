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Joeman「騙出詐騙車手面交」！警逮人實況畫面曝 網嚇：企劃太猛

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman以開箱、介紹美食等相關影片走紅後，仍持續精進拍攝主題。他7日便在社群網站上傳新企劃的預告片，「直擊詐騙車手集團被抓」，粉絲直誇太猛的同時，也很擔心他的人身安全。

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

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▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman一曝光新片預告立刻掀起討論。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman在影片中和Daniel合作，「在存股群組臥底」，發現詐騙集團要求投錢6位數，他便提議：「有沒有可能我們把他騙出來面交？至少可以抓到一個車手。」

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Joeman和Daniel合作騙出車手面交。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

順利約出詐騙集團後，Daniel攜帶20萬走進約定碰面的地方。車手如期現身、清點完金額、並要求Daniel簽名，就在他將20萬放進包包的當下，「警方出現逮人！」

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Daniel和車手碰面。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

車手秒被壓制到桌上，警方同時指示拉下窗簾。對此，Joeman表示和律師討論後發現，車手也要負擔共同賠償的責任，「當車手是非常非常不划算，千萬不要去當車手。」

▲▼Joeman。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

▲Joeman勸大家別當車手。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

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