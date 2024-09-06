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路人告白「現在還在看《康熙》」！　小S氣噗噗：不能看新節目嗎

記者劉宛欣／綜合報導

綜藝節目《康熙來了》自2004年開播以來，成為許多七八年級觀眾最愛，節目隨然在2016年停播，目前許多片段仍在網路上廣為流傳，先前，吳宗憲的兒子鹿希派登上小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，再度提起小時候很常看《康熙來了》，讓相當小S激動，忍不住直呼「你們就不能看《小姐不熙娣》嗎？」

▲鹿希派透露姊姊Sandy很喜歡小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

▲鹿希派透露姊姊Sandy很喜歡小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

鹿希派在節目中提到，姊姊吳姍儒（Sandy）其實非常喜歡小S，雖然從未在公開場合說過，但他從小就與大姊、二姊一起看小S主持的節目，包含《康熙來了》、《大小愛吃》等。小S表示：「Sandy就一直想要假裝不在乎我啊。」抱怨Sandy從來沒有公開表達過對她的喜愛，鹿希派急忙幫姊姊緩頰「是因為真的有喜歡，才會不敢講」。

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▲鹿希派透露姊姊Sandy很喜歡小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

▲小S不知道Sandy喜歡自己。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

一旁張文綺也搭腔表示，至今家裡辦派對時，還會播放《康熙來了》的舊片段。此言一出，小S立刻皺眉，驚訝地問道：「你們還在看《康熙》嗎？」接著她更直接表示：「你們就不能看《小姐不熙娣》嗎？」

小S分享表示每次被路人攔下時，對方都會說「S姐，我還在看《康熙》」讓她感到無奈。她甚至開玩笑用雙手比出中指，來表達她對粉絲不斷重播舊節目的感覺，她喊話粉絲能多多關注新節目，而不是一直重看舊的內容，蔡康永也曾開導她，認為做過的節目被喜歡應該要懂得感恩，但她話鋒一轉又自嘲「可是我就是比較小心眼」。

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