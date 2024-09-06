熊熊坐路邊「突被陌生男搭話」！傻回：我忙完了 下秒結局反轉尬爆

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，當天在餐廳外面傳訊息時，突然有男生接連問「在這裡很久了嗎」、「忙完了嗎」，她傻傻回答後，才驚覺是誤會一場，「這種情況到底他比較尷尬還是我？」

▲熊熊分享尷尬經歷。（圖／翻攝自Threads／beargenie）



熊熊透露當天與老公外出用餐，由於餐廳內收訊不佳，她選擇到外面傳訊息。就在傳訊息的過程中，一位陌生男子突然對到眼，「我以為他是認出我是誰，所以跟他禮貌點頭。」

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▲熊熊在路邊突然被陌生男子搭話。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



該名男子隨即問道：「妳在這裡很久了嗎？」熊熊想著確實已經吃了一個小時，便回答：「是的。」接著，當她傳完訊息準備回餐廳時，對方再度開口：「妳忙完了嗎？」她當時還以為對方是想要合照的粉絲，便回答：「恩，對！我忙完了！」

然而下一秒，該男子居然回答「那我們進去吃飯吧」，熊熊這才意識到，原來彼此雞同鴨講了好久，「結論…他認錯人，然後並沒有要跟我合照。」

▲▼熊熊到最後才發現對方不是粉絲。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



到了結帳的時候，熊熊再次遇到該位男子，雙方只能尷尬點頭，讓她頓時哭笑不得，「這種情況到底他比較尷尬還是我？」奇妙經歷逗樂大批粉絲。

熊熊Threads全文：

今天跟老公去吃飯，由於收訊不好所以跑到外面坐著傳訊息

突然有個男生跟我對到眼

我以為他是認出我是誰

所以跟他禮貌點頭

他突然開口問我說：你在這裡很久了嗎？

我想說確實有吃ㄧ個小時

就回答他：是的

這時候傳完訊息，剛好要起身

他又問我：你忙完了嗎？

我以為他要合照

就回答他說：恩，對！我忙完了！

下一秒他直接說：那我們進去吃飯吧⋯

我才發現我們兩個雞同鴨講了好久

結論⋯他認錯人，然後並沒有要跟我合照

後來結帳的時候又遇到他

我們兩個又尷尬的彼此點頭

這種情況到底他比較尷尬還是我？