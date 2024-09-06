ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熊熊坐路邊「突被陌生男搭話」！傻回：我忙完了 下秒結局反轉尬爆

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，當天在餐廳外面傳訊息時，突然有男生接連問「在這裡很久了嗎」、「忙完了嗎」，她傻傻回答後，才驚覺是誤會一場，「這種情況到底他比較尷尬還是我？」

(外送稿用)▲▼熊熊。（圖／翻攝自Threads／beargenie）

▲熊熊分享尷尬經歷。（圖／翻攝自Threads／beargenie）

熊熊透露當天與老公外出用餐，由於餐廳內收訊不佳，她選擇到外面傳訊息。就在傳訊息的過程中，一位陌生男子突然對到眼，「我以為他是認出我是誰，所以跟他禮貌點頭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熊熊在路邊突然被陌生男子搭話。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

該名男子隨即問道：「妳在這裡很久了嗎？」熊熊想著確實已經吃了一個小時，便回答：「是的。」接著，當她傳完訊息準備回餐廳時，對方再度開口：「妳忙完了嗎？」她當時還以為對方是想要合照的粉絲，便回答：「恩，對！我忙完了！」

然而下一秒，該男子居然回答「那我們進去吃飯吧」，熊熊這才意識到，原來彼此雞同鴨講了好久，「結論…他認錯人，然後並沒有要跟我合照。」

▲▼熊熊到最後才發現對方不是粉絲。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

到了結帳的時候，熊熊再次遇到該位男子，雙方只能尷尬點頭，讓她頓時哭笑不得，「這種情況到底他比較尷尬還是我？」奇妙經歷逗樂大批粉絲。

熊熊Threads全文：

今天跟老公去吃飯，由於收訊不好所以跑到外面坐著傳訊息
突然有個男生跟我對到眼
我以為他是認出我是誰
所以跟他禮貌點頭
他突然開口問我說：你在這裡很久了嗎？
我想說確實有吃ㄧ個小時
就回答他：是的
這時候傳完訊息，剛好要起身
他又問我：你忙完了嗎？
我以為他要合照
就回答他說：恩，對！我忙完了！
下一秒他直接說：那我們進去吃飯吧⋯
我才發現我們兩個雞同鴨講了好久
結論⋯他認錯人，然後並沒有要跟我合照
後來結帳的時候又遇到他
我們兩個又尷尬的彼此點頭
這種情況到底他比較尷尬還是我？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

快訊／林依晨「我是成都人」後現身！　回憶爭議吐心聲：請大家理解

快訊／林依晨「我是成都人」後現身！　回憶爭議吐心聲：請大家理解

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

孫耀威親妹爆約砲男歌手！開房裸聊遭正宮抓包　遭嫌：太老讓人不舉

孫耀威親妹爆約砲男歌手！開房裸聊遭正宮抓包　遭嫌：太老讓人不舉

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

看守所會客菜「最恐怖3道菜曝光」！Toyz曾認：被告超怕　揭有錢人吃法

看守所會客菜「最恐怖3道菜曝光」！Toyz曾認：被告超怕　揭有錢人吃法

56歲美魔女歌手出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩

56歲美魔女歌手出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩

邰智源爆《木曜4》初代6成員退出！　坤達經紀人傻眼：沒收到通知

邰智源爆《木曜4》初代6成員退出！　坤達經紀人傻眼：沒收到通知

Joeman新片「犯低級失誤」！網抓包2問題…全被截圖認了：真的傳錯

Joeman新片「犯低級失誤」！網抓包2問題…全被截圖認了：真的傳錯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！畫面曝光　栽贓文消失了

許光漢結訓了！拎包步出成功嶺畫面曝　搭賓士保母車離開

快訊／林依晨「我是成都人」後現身！　回憶爭議吐心聲：請大家理解

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

《角頭》大腸流出太逼真！網瘋問：真的會跑出來？　釣出過來人曝真相

孫耀威親妹爆約砲男歌手！開房裸聊遭正宮抓包　遭嫌：太老讓人不舉

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

看守所會客菜「最恐怖3道菜曝光」！Toyz曾認：被告超怕　揭有錢人吃法

56歲美魔女歌手出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

熊熊, 卓毓彤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」
  2. 《瑞鎮家2》高旻示「像牛般賣力工作」　製作人自責：對其他成員抱歉
  3. 林采緹「第一次體驗空中瑜伽」穿超貼身！一轉側面⋯超兇上圍全被拍
  4. 謝忻「已經簽了器官捐贈同意書」！突提後事規劃：要不要告訴男友
  5. 汪建民抗癌暴瘦12公斤 好消息曝「腫瘤有變小！」
  6. 熊熊坐路邊「突被陌生男搭話」！傻回：我忙完了 下秒結局反轉尬爆
  7. 女兒爆哭坦承「不敢說不會數學」！　徐小可震撼改1教育見成長：哭了
  8. 每週都有韓星來　Colde、BoA、金在中、張基龍「售票訊息一次看」
  9. 柯文哲收押波及音樂劇《倒垃圾》　團長認錯愕：這件事太複雜
  10. 邰智源爆《木曜4》初代6成員退出！　坤達經紀人傻眼：沒收到通知

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366