記者吳睿慈／專訪

由南韓大型經紀公司C-JeS所打造的最新男團WHIB，2023年11月挾帶雙主打曲〈DIZZY〉和〈BANG!〉正式亮相，8位成員長相可愛清秀，平均20歲但擁有堅強實力，8月底曾來台快閃現身於統一時代百貨，吸引逾百名粉絲朝聖。他們日前接受《ETtoday》專訪，透露公司對他們極為嚴格，宿舍裡既沒有電視也沒電腦，8位成員欣然接受公司的規定，談起出道前曾做過的「叛逆事蹟」，李正自嘲：「我是叛逆代表！」曾因偷溜出去看電影被罵得很慘。

▲WHIB李正（上排右一）自嘲是團裡的「叛逆代表」。（圖／記者李毓康攝）



WHIB由8位成員真範 、劉建、傑德（JAYDER）、在和、 李正、源晙、河勝、仁弘組成，首度來到台灣宣傳，他們皆經歷長時間受訓，練習生時期多則5年、少則1年，兼具唱歌、跳舞實力，李正幽默笑喊當偶像的契機是，「我在演唱會上看到偶像前輩穿的衣服很帥，我那時候還有搜尋是個帽T要韓幣100萬（約莫韓幣2.5萬元），我還叫媽媽買給我，後來覺得這樣不行，如果當偶像就可以穿那麼帥氣的衣服了，然後還可以拍MV？我就覺得一定要當偶像！」走上當偶像的尋夢道路。

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▲WHIB在活動期間曾遇過ATEEZ，讚嘆「他們是神」。（圖／記者李毓康攝）



他們曾經在廣播節目、宣傳期遇過前輩ATEEZ，8人異口同聲讚嘆：「真的很帥氣，我們之間有在講，不管怎樣都想要跟ATEEZ前輩一起站在舞台上表演。」ATEEZ也有告訴他們會一直為WHIB應援，回想與前輩的互動，李正自嘲：「我們之間有說過這樣的話，『哇，他們真的好像偶像』，那我們怎麼這麼像高中生、像練習生呢？」在和再次感嘆：「他們是神！」

▲▼WHIB兼具唱歌、跳舞實力，成員練習生時期多則5年、少則1年。（圖／記者李毓康攝）

WHIB日前推出的專輯《Eternal Youth : Kick It》以青春為慨念，8人分享著出道前曾經做過的「叛逆事蹟」，李正舉起手說：「WHIB叛逆的代表是我！」他與劉建曾經相約晚上偷溜出去看電影，劉建沒被抓包，他卻被公司發現偷溜，笑喊「然後我就被罵得很慘了」，至於現在還會叛逆嗎？他再三強調：「現在絕對不這樣了！」

傑德也回想準備出道的趣事，當時公司為了要幫他們打造適合的妝髮，所有人都必須留長髮，以便造型可以迅速更換，「那時候已經留到下巴了，實在太不舒服了，我就自己剪，沒想到剪壞，剪到眉上。」所幸造型很適合他，公司沒有責罰。

▲WHIB宿舍裡沒電視，重演在宿舍裡「躺平」畫面。（圖／記者李毓康攝）



WHIB身為新出道男團，C-JeS對他們管控嚴格，WHIB透露宿舍裡既沒有電視也沒有電腦，但他們欣然接受公司的規定，爆笑的是，他們在訪問期間加碼重演平時在宿舍裡「躺平」的畫面，逗得全場笑出來。作為偶像男團，他們很有自知之明，就像李正所說：「因為身為偶像有很多東西要守護，我不想讓我們的AnD（粉絲名）失望，成員們都有好好地遵守規定。」