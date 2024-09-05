《桃太郎》太紅！朱延平籌到下部電影資金　林小樓爆「有50個媽媽想嫁給她」

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請趙永馨、況明潔、鄭家榆、林小樓上節目重溫當紅情況。曾女扮男裝演出電影《新桃太郎》的林小樓也是因戲紅透半邊天！林小樓說，當年因為電影大賣，讓朱延平導演籌到拍下一部片的資金，也才讓電影公司接下去的作品能一直拍下去。林小樓說，後來有遇到長大後的粉絲，幾乎都是六年級的媽媽，甚至有小孩跟她說「媽媽小時候想嫁給她」，坦言遇到有四、五十個這樣的媽媽，「小孩就說，媽媽可是這位是阿姨呢！」

▲林小樓當年演出桃太郎爆紅，許多媽媽想嫁給她。（圖／緯來戲劇台提供）

「玉女」趙永馨拋開形象在瓊瑤劇《庭院深深》中演出弱智翠珊一角，顛覆大家對她的印象，也讓她的演藝生涯更上一層樓！趙永馨說，當年，她常去東南亞作秀，帶著舞群把連唱一首首瓊瑤戲劇的歌曲串組曲，讓觀眾聽了很有共鳴。最後壓軸的表演就是「翠珊」。趙永馨說為了把翠珊這角色演好，她還特別揣摩腔調、塑造娃娃音，也讓佩甄說她是演藝圈「娃娃音始祖」！

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▲趙永馨。（圖／緯來戲劇台提供）



鄭家榆出道晚，但一演出《懷玉公主》也讓她紅透半邊天，她無法想像自己的知名度，出門也沒在偽裝，她說，有次，颱風天提早收工，她去超市買菜，竟然聽到旁邊有粉絲說：「懷玉公主在買菜耶！」還有次聽到朋友說她女兒都不吃飯，是因為劇中他被關入監牢，還讓她相當震驚。

▲鄭家榆。（圖／緯來戲劇台提供）