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王心凌超夢幻造型曝光　穿15kg盔甲「一回家就慘抽筋」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會」繼昨日主視覺曝光後，今再度釋出全新廣告，從觀眾進場就開始播放，劇情式的以電影手法講述一段故事，其中5秒鐘的甜蜜女王造型曝光，只見王心凌一頭閃耀金髮，頭戴造型獨特的王冠頭飾，坐在紅絲絨高背國王椅上，俏麗轉身淺淺微笑，整座糖果工廠由巨大的粉紅色和金色機械模具圍繞。

▲▼王心凌拍攝演唱會廣告。（圖／天晴音樂提供）

▲王心凌拍攝演唱會廣告。（圖／天晴音樂提供）

這段有如「提姆波頓式」甜蜜魔幻風格的影片，正是由仙草影像陳奕仁導演為王心凌拍攝的演唱會影片，其中一小段擷取影像，為了這支廣告，陳奕仁導演從二個月之前就和王心凌密集會議，動員美術和動畫人員，做出專屬於王心凌的甜蜜工廠世界。

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拍攝當天，陳奕仁除了搭出了讓精緻的糖果工廠實景，更透過動畫打造壯麗場面，王心凌也換了兩套衣服，更幾乎全程撐著重達15公斤上半身硬如盔甲的巨大禮服，頂著由新銳設計師為她打造的奇幻造型頭飾。王心凌私下透露，因為禮服太重，全身肌肉要緊繃著撐住這套禮服，回到家一放鬆就雙腳抽筋，但因為實在太累了，她也顧不得那麼多倒頭就睡，連抽筋都不管了。

▲▼王心凌拍攝演唱會廣告。（圖／天晴音樂提供）

▲王心凌頂著奇幻造型頭飾。（圖／天晴音樂提供）

在這座號稱是全世界最甜蜜的夢工廠中，王心凌以「甜蜜女王」之姿氣勢現身，為一對意外闖進這個魔法世界的可愛小孩們，親自解說關於「甜蜜的秘密」。劇情奇幻有趣，畫面魔幻震撼一路貫穿演唱會，讓來到演唱會現場的歌迷們可以從一開場就驚喜不斷。演唱會門票將於明中午12點開賣，詳洽寬宏。

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