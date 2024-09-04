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殯葬BL台劇卡司「全是高顏值」　《全明星》2男神還有蔡瑞雪男友

記者黃庠棻／台北報導

全新BL劇《獨佔接班人》今（4）舉辦開鏡儀式，LINE TV執行長陳立人、總製作人劉亭佑，導演邱晧洲率演員毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、鄭吏佑、余科宏、安昊英、紀欣伶，還有蔡瑞雪男友孫麥傑等一同宣布開機，為求在劇中完美演出，主演們為親密戲已開始組「冰塊肌男團」一飽觀眾眼福，該劇預計於明年上半年播出。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉辦開鏡記者會。（圖／LINE TV提供）

導演邱晧洲曾以作品《落日》、《黑盒子》兩度提名金鐘獎最佳導演，這次執導首次BL劇《獨佔接班人》，將以細膩的視角出發，詮釋每個角色的情感變化；劇中，王湛（張家陞飾）身為殯葬業二代，卻膽小又怕鬼，加上有歌手夢，因此遲遲不願意回家接班，家人只好派出公司裡的「王牌禮儀師」唐篤知（毛祁生飾）強制執行鐵血訓練，兩人也因此展開同居生活，組成「獨佔CP」。

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▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲毛祁生（左）、張家陞組成CP。（圖／LINE TV提供）

而張以慶（徐瑋澤飾）與涂井和（朴靖恆飾 ）則是從高中開始雙向暗戀的「圖章CP」，但是相愛之路相當波折，某一天朴靖恆竟決定要娶富家千金紀欣伶，徐瑋澤甚至還要替他親手操辦婚禮，劇情張力十足。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲徐瑋澤（右）、朴靖恆組成CP。（圖／LINE TV提供）

毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆在劇中都有親密戲，四人也為此勤練身材，毛祁生透露自己想要呈現倒三角的體態，先增重到80公斤再減脂，花了快三個月時間，每天都運動大概四個多小時，包含重訓、打籃球，樣樣都做，還會穿兩件連帽外套，再加雨衣，把鹽分和汗都逼出來，對自己相當嚴苛。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》4位主角積極健身。（圖／LINE TV提供）

而「無糖不歡」的張家陞表示，原本他天天都要喝手搖飲，但為了身材直接戒糖，坦言「因為我膚色比較白，腹肌形狀會不明顯，現在應該還可以再更好一點！」徐瑋澤與朴靖恆在劇中有一起泡溫泉的橋段，因此徐瑋澤特別在意胸肌與肩膀，每天都會紀錄飲食，花三個月衝刺身材；朴靖恆則擔心自己太瘦，透過重訓增肌，四人都期許到時候能在畫面上呈現最好的體態，共組「冰塊肌男團」。

毛祁生與張家陞為了詮釋禮儀師的角色，在8月份時特別前往禮儀公司，請大體老師協助教學，張家陞坦言這次初體驗，令他相當印象深刻「一開始要對往生者敬禮，並說出往生者的名字，告訴他我們即將要開始對他按摩，這對往生者是非常敬畏跟有禮貌的，同時都能讓家屬很安心，可以讓家屬好好跟往生者道別。」

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》舉行開鏡儀式。（圖／LINE TV提供）

不僅如此，毛祁生也說「我有幫家陞按摩，之後還上去躺著，分別讓老師及家陞替我按，在過程中感受到這個職業的神聖，即使往生者可能沒有感受，但當下我的感受是溫暖的。」毛祁生也自曝有靈異體質，自己的前世有三世都是將軍，所以自己在這一世其實有「很多人」來找他幫忙，但他自認這一世無力協助，因此都沒有答應。

徐瑋澤這次接演《獨佔接班人》，坦言是「抱著抓住最後機會」的心情在做準備，由於入行五年，自己的演藝事業並不穩定，但看著媽媽還很辛苦地需要負擔房租、水電，一度讓他想放棄當演員的夢想，表示「我心裡很清楚，這次《獨佔接班人》的試鏡如果沒有上，我就要找一份正職工作了，當時邊打兩份工邊等通知，結果就徵選上了，心情蠻特別的，好像演員這條路還能再繼續走，雖然不知道未來會如何，不過目前就是全力以赴去準備！」和朴靖恆一起搭擋，兩人默契培養得很快，徐瑋澤也稱讚朴靖恆「覺得他緊張的時候很可愛，很像以前的自己，他能量很巨大，很直接。」

張家陞過去和徐瑋澤就在《全明星運動會4》中相識，私下經常聯絡，被問及怎麼沒被配在一起當CP，張家陞笑說「我們可能太兄弟了，在劇中還飾演兄弟就好！」張家陞在當演員的過程，同樣有一段低潮期，透露在拍攝《全明星4》之前，原本也已經想放棄當演員，還去跑外送，平常興趣就是愛騎車的他，也被徐瑋澤笑稱「該不會是因為愛騎車才選擇跑外送吧！」

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲蔡瑞雪的男友孫麥傑（左二）也在《獨佔接班人》軋上一角。（圖／LINE TV提供）

對此，張家陞也接著開玩笑說「當時目標是『最速外送員』。」但因為沒有經驗，當時天天都是「瞎跑」，後來才知道要在同一個地方待著，跑單才會多，後來入選《全明星4》後，演藝事業才有明顯起色，後續接到業配、廣告工作，現在更首度主演BL劇，為演藝事業再下一個里程碑。

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