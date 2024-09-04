記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手金秀瓚近日因其母親在節目中揭露父親的惡行，向警方提出人身保護請求，引發外界關注。金秀瓚的經紀公司HyunJae娛樂於4日透過官方粉絲俱樂部表示，尊重金秀瓚和他母親的意願，將積極應對此次事件。

▲金秀瓚現以歌手身分活動中。（圖／翻攝自Instagram／excellent.chan）



根據經紀公司的聲明，金秀瓚的母親在節目中提到的所有事實已經過查證，並收集了有關虛假指控與名譽損害的證據，目前已向警方申請對金秀瓚母親的保護措施，經紀公司強調，如果金秀瓚的父親進一步採取反擊或進行惡意行為，他們將採取強硬法律手段，絕不寬恕。

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事件起因為，金秀瓚的母親在KBS Joy節目《無論問什麼》中揭露，前夫曾在離婚14年後，不斷干擾兒子的演藝事業，甚至冒充經紀人及公司代表，為兒子安排行程、貸款，並向粉絲索要金錢，節目播出後引發社會關注。

金秀瓚事後透過粉絲俱樂部證實，上節目的就是自己母親，這些年來，父親帶來的問題已無法再容忍，並呼籲大家重視事件的嚴重性，避免更多受害者出現，最後也對給粉絲帶來的擔憂表示歉意。

【HyunJae娛樂聲明翻譯】

您好，我們是HyunJae娛樂。

關於此次《無論問什麼》節目的播出，我們公司特此傳達以下立場。

我們目前娛樂決定將優先尊重金秀瓚先生及其母親的意願，積極應對此次事件。

首先，金秀瓚先生母親在節目中提到的所有內容，事實查證已經完成。

此外，我們已經收集了與金秀瓚先生及其母親相關的虛假事實和名譽損害的證據，並在節目播出後向警方申請了對他母親的人身保護。

如果金秀瓚先生的父親進一步提出反駁或進行惡意行為，我們目前娛樂將站在保護藝人的立場，採取強硬法律手段，絕不寬恕。

同時，對於無端的猜測和惡意評論，我們也會向有關部門進行報告，並將堅決應對。

謝謝。