安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

圖文／鏡週刊

女星安以軒的富商老公陳榮煉遭中國大陸政府指控83條罪名逮捕，目前正在坐牢，本刊曾報導這段時間她沒探監過陳榮煉，疑似與老公「切割」。日前安以軒則被目擊在暴雨中靠司機與移工幫忙接子女放學，雖然模樣狼狽，還是盡心盡力將孩子照顧周全。

安以軒老公陳榮煉從「澳門德晉集團主席」成了階下囚，她隨即低調神隱，一雙子女也隨其返台。雖然她也曾跟幾個熟悉的朋友出遊，但已不在社群裡po出動態，甚至也與過往的許多朋友斷了聯繫，並在台灣默默當起「偽單親媽媽」。

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▲2020年安以軒（中）為兒子「娃寶」辦雙滿月宴，邀來多名大咖藝人，包括郭碧婷（右二）與向佐（右一）、向華強（左二）及向太一家人。（翻攝自安以軒臉書）

8月15日下午，安以軒身穿粉紅色T恤、短褲，頭戴同色系鴨舌帽，臉上口罩遮到連眼睛都看不見，在台北東區忠孝東路現身，她在大雨中迅速鑽進已等待一陣子的廂型車，司機相當盡責地為她撐傘。

▲8/15 16：44 全員上車後，司機就載著大家開啟迷航模式，在附近巷弄不停繞圈，警戒心甚高。

安以軒母子三人上了車，車子隨即在大雨下開啟迷航模式，司機非常警戒，一直在附近的街道巷弄繞來繞去，足足兜了半小時的風。最後司機終於不再迷航，直接把保母車開進附近商業大樓的停車場暫停後才返家。沒有老公在身邊，許多安以軒一個人無法完成的事，都只能靠司機與保母幫忙，即使她看來仍與朋友維持社交娛樂，但努力母兼父職。

泰國度假 狀態顯好轉

今年2月安以軒還被網友在泰國芭達雅野生捕獲，網友透露她狀態不錯，一邊與家人聊天，一邊也不停滑手機，整個人相當放鬆。有說陳榮煉剛出事時，安以軒一度整天把自己關在房裡以淚洗面，家人還很擔心她在情緒大起大落下，心臟舊疾很容易復發，但看到她在泰國旅遊的狀態不錯，不少人也放心下來。

▲夏于喬（左）與劉品言（右）都是安以軒（中）的閨密，2人也是以安以軒為首的小團體「安氏企業」的成員。（翻攝自安以軒IG）

此外，安以軒在老公被捕後，不僅社群如微博、臉書呈現「癱瘓」狀態，連微信朋友圈等也已不再更新，許多朋友的訊息都沒有回；如果不是關係很親近的親友，基本上已很難得知她的近況，可見其低調程度。



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