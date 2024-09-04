ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

8/15 16：06 安以軒（左）在司機撐傘護送下衝上廂型車，出發去接兒女放學。

圖文／鏡週刊

女星安以軒的富商老公陳榮煉遭中國大陸政府指控83條罪名逮捕，目前正在坐牢，本刊曾報導這段時間她沒探監過陳榮煉，疑似與老公「切割」。日前安以軒則被目擊在暴雨中靠司機與移工幫忙接子女放學，雖然模樣狼狽，還是盡心盡力將孩子照顧周全。

安以軒老公陳榮煉從「澳門德晉集團主席」成了階下囚，她隨即低調神隱，一雙子女也隨其返台。雖然她也曾跟幾個熟悉的朋友出遊，但已不在社群裡po出動態，甚至也與過往的許多朋友斷了聯繫，並在台灣默默當起「偽單親媽媽」。

2020年安以軒（中）為兒子「娃寶」辦雙滿月宴，邀來多名大咖藝人，包括郭碧婷（右二）與向佐（右一）、向華強（左二）及向太一家人。（翻攝自安以軒臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2020年安以軒（中）為兒子「娃寶」辦雙滿月宴，邀來多名大咖藝人，包括郭碧婷（右二）與向佐（右一）、向華強（左二）及向太一家人。（翻攝自安以軒臉書）

8月15日下午，安以軒身穿粉紅色T恤、短褲，頭戴同色系鴨舌帽，臉上口罩遮到連眼睛都看不見，在台北東區忠孝東路現身，她在大雨中迅速鑽進已等待一陣子的廂型車，司機相當盡責地為她撐傘。

8/15 16：44 全員上車後，司機就載著大家開啟迷航模式，在附近巷弄不停繞圈，警戒心甚高。

▲8/15 16：44 全員上車後，司機就載著大家開啟迷航模式，在附近巷弄不停繞圈，警戒心甚高。

安以軒母子三人上了車，車子隨即在大雨下開啟迷航模式，司機非常警戒，一直在附近的街道巷弄繞來繞去，足足兜了半小時的風。最後司機終於不再迷航，直接把保母車開進附近商業大樓的停車場暫停後才返家。沒有老公在身邊，許多安以軒一個人無法完成的事，都只能靠司機與保母幫忙，即使她看來仍與朋友維持社交娛樂，但努力母兼父職。

泰國度假　狀態顯好轉

今年2月安以軒還被網友在泰國芭達雅野生捕獲，網友透露她狀態不錯，一邊與家人聊天，一邊也不停滑手機，整個人相當放鬆。有說陳榮煉剛出事時，安以軒一度整天把自己關在房裡以淚洗面，家人還很擔心她在情緒大起大落下，心臟舊疾很容易復發，但看到她在泰國旅遊的狀態不錯，不少人也放心下來。

夏于喬（左）與劉品言（右）都是安以軒（中）的閨密，2人也是以安以軒為首的小團體「安氏企業」的成員。（翻攝自安以軒IG）

▲夏于喬（左）與劉品言（右）都是安以軒（中）的閨密，2人也是以安以軒為首的小團體「安氏企業」的成員。（翻攝自安以軒IG）

此外，安以軒在老公被捕後，不僅社群如微博、臉書呈現「癱瘓」狀態，連微信朋友圈等也已不再更新，許多朋友的訊息都沒有回；如果不是關係很親近的親友，基本上已很難得知她的近況，可見其低調程度。


更多鏡週刊報導
【偽單親不得己】尪出軌被媒體抓包17次　她結婚12年7年都在分居
【獨家】【二胎0進度】專心陪女不拚二胎　九孔返台工作顧家庭
【二胎0進度】女星不想再生「婆婆竟逼離婚」　伊能靜拚二胎遭尪拒

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

垃圾車聚會？後車喊凍未條　網見小黃被包圍：臭味環繞

推薦閱讀

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 安以軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！給10萬逼墮胎對話曝　本人未回應
  2. 台女團GENBLUE在韓出道「開麥熱跳」現LIVE實力！　粉絲應援超大聲
  3. 小孟老師／9月4日星座運勢　該斷就斷！天秤座別猶豫
  4. 孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬
  5. 安以軒現身了！「全家搬回台」偽單親現況曝光　聽老公坐牢崩潰痛哭
  6. 夏黃廉盈離婚主因超離譜！　夜店大亨尪痛揭3罪狀：偷女兒280萬紅包
  7. 歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光
  8. 宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光
  9. 新人歌手國中同學「竟是女神王淨」！　他錄唱到胃食道逆流
  10. 賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366