歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐漢聲過去曾和日本女星Makiyo交往過，不過後來卻傳出在當兵時被合組團體「羅密歐」的羅志祥（小豬）給搶走，當年的三角關係引發討論。最近歐漢聲代班主持節目《小明星大跟班》，也罕見在節目中提起這段過往，以幽默口吻點名對方被搶走，片段曝光後也遭外界猜測他疑似是在偷酸羅志祥。

▲歐漢聲、Makiyo、羅志祥當年的三角關係引發討論。（圖／翻攝自Instagram／odsurf）

歐漢聲在節目中大方分享與Makiyo過去的交往經歷，透露當年兩人之間的趣事。當主持人吳宗憲提到：「據說日本女人的老公，一生都沒看過她素顏。」隨即引發歐漢聲的回憶，他笑說：「真的！我跟Makiyo認識的時候，我從來沒有看過她素顏。」面對歐漢聲突然重提舊愛，一旁的吳宗憲忍不住驚呼：「交往？你要現在說出來嗎？」歐漢聲則反問對方：「交往怎麼了嗎？」

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▲▼歐漢聲在節目中罕見提起舊愛Makiyo。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

緊接著，歐漢聲透露有次他與Makiyo和她的媽媽一同去游泳時發現，即使是在游泳時，Makiyo仍保持精緻的妝容，而且妝容還是防水的，這讓他不禁感嘆：「日本女生連去游泳都有化妝。」面對吳宗憲對於他重提舊愛感到驚訝，歐漢聲則以開玩笑的口吻表示：「那時候還沒被搶走。不是，好了啦！過去了，大家都結婚了。」讓吳宗憲聽完後大讚：「放開了！」