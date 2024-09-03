ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

記者王靖淳／綜合報導

藝人歐漢聲過去曾和日本女星Makiyo交往過，不過後來卻傳出在當兵時被合組團體「羅密歐」的羅志祥（小豬）給搶走，當年的三角關係引發討論。最近歐漢聲代班主持節目《小明星大跟班》，也罕見在節目中提起這段過往，以幽默口吻點名對方被搶走，片段曝光後也遭外界猜測他疑似是在偷酸羅志祥。

▲▼歐漢聲。（圖／翻攝自Instagram／odsurf ）

▲歐漢聲、Makiyo、羅志祥當年的三角關係引發討論。（圖／翻攝自Instagram／odsurf）

歐漢聲在節目中大方分享與Makiyo過去的交往經歷，透露當年兩人之間的趣事。當主持人吳宗憲提到：「據說日本女人的老公，一生都沒看過她素顏。」隨即引發歐漢聲的回憶，他笑說：「真的！我跟Makiyo認識的時候，我從來沒有看過她素顏。」面對歐漢聲突然重提舊愛，一旁的吳宗憲忍不住驚呼：「交往？你要現在說出來嗎？」歐漢聲則反問對方：「交往怎麼了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歐漢聲。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼歐漢聲在節目中罕見提起舊愛Makiyo。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼歐漢聲。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

緊接著，歐漢聲透露有次他與Makiyo和她的媽媽一同去游泳時發現，即使是在游泳時，Makiyo仍保持精緻的妝容，而且妝容還是防水的，這讓他不禁感嘆：「日本女生連去游泳都有化妝。」面對吳宗憲對於他重提舊愛感到驚訝，歐漢聲則以開玩笑的口吻表示：「那時候還沒被搶走。不是，好了啦！過去了，大家都結婚了。」讓吳宗憲聽完後大讚：「放開了！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

推薦閱讀

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂宣佈懷孕後首發聲！　斷聯演藝圈「7字吐露真實心情」

愷樂宣佈懷孕後首發聲！　斷聯演藝圈「7字吐露真實心情」

愷樂下個月就要卸貨！　「寶寶性別曝光」友人：老公不愛她混演藝圈

愷樂下個月就要卸貨！　「寶寶性別曝光」友人：老公不愛她混演藝圈

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

許凱拍雜誌「雨中苦等搭檔女星20分鐘」　工作人員給3線索挖出身份

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」！　神隱4年…友揭復出可能性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

愷樂爆懷孕升格醫生娘「14年前片段被挖」！　甜喊：我會嫁得不錯

19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」

賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光

Apple抓包男友「床底留開過的保險套包裝紙」！　見對方下跪痛哭心軟原諒

Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王

最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

歐漢聲罕提舊愛Makiyo「被搶走」！　疑暗酸羅志祥片段曝光

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

愷樂宣佈懷孕後首發聲！　斷聯演藝圈「7字吐露真實心情」

愷樂下個月就要卸貨！　「寶寶性別曝光」友人：老公不愛她混演藝圈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐漢聲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宥勝懶理酸民再發文「推廣台東米」！　消失4個月近況曝光
  2. 新人歌手國中同學「竟是女神王淨」！　他錄唱到胃食道逆流
  3. 賈永婕針對韓國觀光客下猛藥　靠這一招氣死小S　年薪也曝光
  4. 周興哲「台大高材生師妹」是她！　還在唸書就被簽下...驚人背景曝光
  5. Melody「載回皇宮還有太后」！　掰了17年婚霸氣喊：當自己的女王
  6. 19禁韓劇太激情！　池昌旭演床戲、鄭柔美女女交纏「破從影尺度」
  7. 柯震東現身信義街頭...自認沒豔遇！　被問「結婚話題」鬆口回應了
  8. 告五人北京開唱「場地也升級」　工作滿到2026年超猛！
  9. 王心凌甜曬自拍意外洩「演唱會歌單」！　10月攻蛋曝真實心聲
  10. 王心凌為演唱會　挑戰高難度動作「雙腳離地僅靠臀部一點支撐」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366