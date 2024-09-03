蒂妲史雲頓告別台北就直奔威尼斯影展　合作茱莉安摩爾新片大受好評

圖文／鏡週刊

一結束在台北的演出活動，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）就直奔威尼斯影展，與影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）合體，替她們與西班牙知名導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）合作的新片《隔壁的房間》（The Room Next Door）出席首映，放映後全場觀眾也起立鼓掌長達18分鐘之久，是目前影展放映作品之最。

過往阿莫多瓦都拍攝西班牙語發音的電影，《隔壁的房間》是他首度嘗試英語發音的作品，也是繼2021年的《平行母親》（Parallel Mothersd）再次來到威尼斯影展。

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▲茱莉安摩爾抵達威尼斯。（華納兄弟提供）

劇情描述英格麗與瑪莎年輕時是好朋友，兩人曾在同一家雜誌社工作；後來英格麗成為小說作家，瑪莎則成為戰地記者，兩人各奔前程而分開。多年來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼。

儘管電影沒有特別點出劇中的時空，但按照劇情推斷，片中的公寓場景應該是發生在紐約曼哈頓，不過在阿莫多瓦的鏡頭下，呈現得更加五彩繽紛，讓人覺得更像是置身於馬德里。

▲繼2021年的《平行母親》後，導演阿莫多瓦再次來到威尼斯影展放映作品。（華納兄弟提供）

茱莉安摩爾談到很少有以女性情誼為主題的題材，能被搬上大銀幕的機會，「我們很少看到關於女性情誼的題材，特別是稍微年長的女性人物。我不知道世界上還有其他電影人會想要這樣拍。事實上，阿莫多瓦非常厲害，很會描繪這種關係，提升了整個作品，向觀眾展現了一個愛的故事。我想這非比尋長，不光是對我如此，對蒂妲史雲頓也是。」

▲《隔壁的房間》探討兩位女性的情誼，並且大膽碰觸安樂死的議題。（華納兄弟提供）

蒂妲史雲頓則說，很久以前就告訴過阿莫多瓦，願意跟他合作任何題材，「某天，當我跟他恰好置身同一個空間，我說：『聽著，我願意為你學習西班牙語。』對我來說，他一直是個大師，一直努力為這部片工作。能夠親身感受到他的一心耳目的觀點、嚴謹與紀律，相當令人敬畏，讓我覺得自己好像是當年頭一次看他電影的那個學生。」《隔壁的房間》預計於11月29日在台灣上映。

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