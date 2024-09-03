參加記者會...主持人一句話　林宥嘉傻眼：冒犯到我了　

記者蔡琛儀／台北報導

37歲的林宥嘉今（3日）出席保健食品代言記者會，出道17年的他，在記者會上被問到為何出道20多年還能保持年輕外貌，他當場驚呼：「沒有20多年！」還打趣說主持人：「冒犯到我了！」下台後笑說其實主持人很專業，宣傳稿的內容一字不漏。

▲林宥嘉非常注重養生。（圖／記者黃克翔攝）

他平常相當注重養生，除了葉黃素，也會吃維他命、鋅等保健食品，坦言身為歌手最怕就是感冒影響工作，因此也很重視睡眠，每天幾乎都要睡到7小時，同時也會幫老婆丁文琪準備好保健食品。他自豪把身體照顧得很好，所以健檢報告沒有紅字，狀態很不錯。

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他和丁文琪的大兒子酷比今年上小學，他說當天因為有工作，沒辦法送兒子去上學，因此有錄影片為兒子加油打氣，「就類似說爸爸媽媽會一起陪你經歷許多事情，很愛你喔，加油！」但不知道老婆是否有拿給兒子看。他也忍不住大讚一對兒女都是很棒的小孩，滿臉驕傲：「每次看到他們，真的覺得太滿意了。」

▲ 林宥嘉談到孩子滿是驕傲。（圖／記者黃克翔攝）

不過林宥嘉也說，酷比有時候在外面學到一些不好聽的話，回到家也會說出來，「可能聽同儕在講，他其實不知道是什麼意思，所以我常跟他說嘴巴要用來講好聽的話，而不是髒話，他有時其實也不確定那是什麼意思，只是覺得很好笑。。」也讚兒子的英文似乎比他好，「不知道他長大會想要做什麼，我要多多觀察，不要侷限他。」