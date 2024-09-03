朱芯儀5歲女兒哭喊：媽媽不要丟下我　「首次面對生死」激動噴淚

記者黃庠棻／台北報導

女星朱芯儀今（3）日出席「全球大健康產業創新跨域論壇」擔任抗癌大使，她經歷3年多與癌症對抗，完成了18次化療，好不容易展開新生活，未料4月底回診時被照出胸部有一片白色陰影，雖然在經過精密檢查後沒有太大問題，但在過程中心靈也深受煎熬。

▲朱芯儀擔任抗癌大使。（圖／記者黃庠棻攝）

朱芯儀透露自己在4月回診時，乳房被照出有異狀，主治醫師為了謹慎起見，建議她仔細做一系列精密的檢查，直到6月結果出爐才證實沒事，後續只要半年定期追蹤即可，但在這兩個月等待報告出爐的期間，身心都受到許多煎熬。

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▲朱芯儀分享日前回診的過程。（圖／記者黃庠棻攝）

接著，朱芯儀進一步透露，當自己得知胸部有可能長出新腫塊時，她內心相當崩潰，認為自己已經調整飲食、作息，也有定期運動，不斷問自己「怎麼會復發」，甚至還萌生「不然就放棄好了」的想法，直到5歲的女兒某天發現她低落的情緒，一句句「媽媽不要丟下我們」、「媽媽妳一定會好」，才讓她重拾正能量心情面對。

▲朱芯儀因為女兒的話，重拾正能量心情。（圖／翻攝自Instagram／amandachu0308）

此外，朱芯儀家裡養了10年的愛貓「巧虎」在不久前因為心腎症候群離世，一家人都因為貓咪的離開感到相當傷心，尤其家中的3個小孩經歷了人生第一次的生離死別，5歲女兒在她送「巧虎」去火化前，反應相當激烈大喊「媽媽要帶巧虎去哪裡？」、「不想要巧虎離開」，哭得非常慘。

▲朱芯儀家的愛貓不久前離世。（圖／翻攝自FACEBOOK／朱芯儀）