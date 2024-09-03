彈頭哭了！「年砸370萬」送女兒到瑞士讀書：每天都在流淚

記者蔡琛儀／台北報導

南拳媽媽彈頭（宋健彰）和獨生女卉晴感情極佳，去年他推出的首張個人專輯《時光女伶》，其中一首〈台南碗粿〉更為寶貝女兒獻唱饒舌；不過女兒今年8月決定赴瑞士念高中，一年學費更高達台幣370萬左右，女兒出國當天彈頭在上海演出，沒辦法去送機，讓他不捨到在台上哽咽，回到飯店更是不斷掉眼淚。

▲彈頭年砸370萬送女兒到瑞士唸高中 。（圖／美秀創意提供）

彈頭去年自學考上臺北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班，就是希望讓女兒看到自己的努力後也會在台灣求學，卻沒想到最後女兒還是選擇要出國念書，為此家族討論了長達一年的時間，「我邊流淚，邊幫女兒辦完所有手續，瑞士國際學校，除了語言不通、還要住校，非假日家人不能拜訪。」

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女兒現在在家人陪伴下已經到了當地，適應良好，也會天天跟爸爸訊息報平安，「我沒想到，她住校第一周，就跟同學去野餐跟市區遊玩，我嚇瘋了！但也稍稍放下心裡的石頭，她適應環境的能力比我好太多了，真的很勇敢！」

▲彈頭對於女兒遠赴異鄉很不捨。（圖／美秀創意提供）

日前女兒15歲生日，也是留學後第一個無法一起慶祝的生日，彈頭難過表示：「雖然我還是天天偷哭，但我心中一定是祝福的，想著她小不隆冬的樣子，爸爸除了好心疼，但也只能滿滿祝福，祝她學習圓滿。」是否會擔心女兒在學校交男友？彈頭無奈表示：「我還來不及思考她會不會在國外交男友的事，但的確會滿擔心，畢竟世事難料。」也透露之後會抽空去瑞士探望女兒，更直言：「15歲就遠離家鄉勇敢去闖世界，我只能說『女兒你很勇敢』。」