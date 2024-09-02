席惟倫「痛失摯愛」心碎發聲！　PO愛貓合照訴思念：夢裡見

記者王靖淳／綜合報導

女星席惟倫今（2）日透過社群發文，附上一張合照透露愛貓過世，並深情與對方告別，「我們夢裡相見。」她表示，從來沒想到這天會這麼快到來，看到愛貓因腎臟病的折磨而虛弱不堪，她感到無比心疼，內心充滿難以抑制的悲痛，同時也坦言，在愛貓生病期間，每當看到牠虛弱的樣子，她總是忍不住流淚，但她知道愛貓不想看到她傷心。

▲席惟倫發文透露愛貓過世。（圖／翻攝自Instagram／riko52112）

席惟倫提到，在她決定不再哭泣，並以祝福的心態送別愛貓之後，愛貓似乎感受到她的放下，便在短短一個多小時後平靜地離開了。她感激地說，愛貓是個貼心又無敵可愛的寶寶，牠在生前教會了她許多寶貴的人生道理，讓她在面對生老病死時能更加淡然，將大事化小、小事化無。

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▲席惟倫發文抒發愛貓過世的心情。（圖／翻攝自Instagram／riko52112）

最後，席惟倫坦言，沒有什麼可以比失去摯愛還要更痛的了，同時也透露，今（2）日是愛貓的火化日，她希望愛貓能在另個世界成為小天使，也祈願她們的緣分能延續至夢裡再相見。她深情地寫道：「希望我們的緣分還可以一直下去，我們夢裡相見。I love you so much」，表達對愛貓無盡的思念與愛意。