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吳姍儒待產！亂彈阿翔代班主持　睽違5年合體浩子不忘自嘲

記者孟育民／台北報導

台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》第一季正式殺青！歷經團隊半年籌備以及兩個月的錄製，節目於八月底已正式錄製完畢，最後一集因為SANDY吳姍儒預產期將至，由亂彈阿翔代班主持，這也是他跟浩子一起主持節目《台灣金頌》，暌違五年後再度合體，由於首次代班，亂彈阿翔自嘲：「我今天是『亂講阿翔』，要麻煩大家多多照顧我喔！』逗得現場笑聲不斷！節目正式定檔9月28日起，每週六晚上八點於公視台語台播出。

▲▼《Talk Talk秀台語》第一季殺青，亂彈阿翔代班主持變身「亂講阿翔」。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語》第一季殺青，亂彈阿翔代班主持變身「亂講阿翔」。（圖／公視台語台提供）

被問到五年後再度跟浩子一起同台主持節目，亂彈阿翔說道：「我覺得我們默契還是一樣好，主線讓浩子負責，我只要跟著他的節奏配合就好，當然有時候沒跟上節奏也沒關係，因為浩子會再把節奏拉回來（笑），真的跟五年前合作的感覺一模一樣」

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節目評審除了『大師級評審長』許效舜、脫口秀演員黃豪平以外，《Talk Talk秀台語》第一季最終篇迎來重量級評審，全台灣最可愛的婆婆鍾欣凌， 對於全程必須以台語錄製節目，鍾欣凌表示：「真的緊張到一直想跑廁所 ，但我會全力以赴的！」提到殺青的心情，許效舜分享：「感覺前三集大家都還在摸索方向，因為TALK秀這個表演真的需要從生活中尋找靈感，佩服選手們一次比一次進步，因為要把故事改寫成台語劇本，還要符合語言的笑點跟演出的節奏真的不容易！」

▲▼《Talk Talk秀台語》第一季殺青，亂彈阿翔代班主持變身「亂講阿翔」。（圖／公視台語台提供）

▲評審需要全程講台語，讓鍾欣凌壓力山大。（圖／公視台語台提供）

黃豪平也感性的說：「以往的TALK秀是觀眾跟表演者的互動，但我們節目是，從主持人、評審以及選手的互動開始，現場所有人都要一起配合，加上自然的臨場反應才能完成的高難度演出！」

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關鍵字

Talk Talk秀台語, 吳姍儒, 亂彈阿翔, 浩子, 許效舜

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