陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

▲9月下旬，陳喬恩（左）將和老公Alan（右）在定情地蘭卡威舉行海島婚禮。（圖／翻攝自海馬體照相館微博）

圖文／鏡週刊

45歲的陳喬恩與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚近2年半，9月下旬將於馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮，由於她個性低調，受邀親友不多；據悉，昔日七朵花成員、安以軒、夏于喬等好姐妹都在名單內。

陳喬恩與小9歲的曾偉昌（Alan）在實境節目《女兒們的戀愛》相識相戀，2019年底公開戀情，因為疫情之故，兩人幾乎朝夕相處、黏在一起，交往兩年多後在台登記結婚，但也因疫情無法在第一時間舉行婚禮。過去鮮少在社群分享感情生活的陳喬恩，和Alan從頭到尾都頗大方，如今在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，也讓親友見證他們的幸福。

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▲疫情期間陳喬恩（左）多在台灣，曾上好友鄭元暢（右）的料理節目。（圖／翻攝自鄭元暢臉書）

疫後實現 浪漫約定

婚禮地點選在蘭卡威也是其來有自，這裡是兩人的定情地，曾約定好如果一年後還在一起，就重返這浪漫之地，只是因為疫情攪局，遲遲無法成行。蘭卡威是全球十大結婚勝地之一，五星級度假村選擇不少；半年前，兩人再度於蘭卡威天空之橋打卡，估計就是為婚禮提前張羅、看場地。

▲陳喬恩（左）曾低調現身支持Alan（右）的社區創作展。

補辦海島婚禮，了卻小倆口一樁心願外，之前有中國大陸網友八卦她因肚皮遲遲沒動靜，受到婆家莫大壓力，還因此情緒不穩，需要靠藥物緩解。個性直率的陳喬恩當時氣炸，覺得離譜至極，寫了700多字長文抒發心聲，最後發現只要一句「老娘過得滿爽的哎，生不生（小孩）關你屁事」，就不用廢話那麼多。

不求生子 毛孩足矣

陳喬恩坦言：「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼不完整，或者不完美。」只是身為公眾人物，她婚後是否有計畫當媽媽，備受關注。她直言：「姐都要45歲了，你們覺得有必要那麼拚嗎？而且我其實並不享受和小孩相處，我有兩個毛小孩，我愛所有的毛小孩！我以後還會有更多。」

▲因參加戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，陳喬恩（左）和Alan（右）湊對成功。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

陳喬恩享受自由的生活，不願有牽掛，似乎已篤定和老公這輩子不生。而身為藝術家的Alan，浪漫又有儀式感，和一向做自己的陳喬恩個性相當互補；Alan為愛妻在台灣落地生根，找了工作室，也時常辦創作展。

▲陳喬恩（左）在《墨雨雲間》飾演心狠手辣的繼母，引發討論。右為劉些寧。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

陳喬恩目前正處於婚姻事業兩得意的階段，今年在《墨雨雲間》演出惡毒後母季淑然，引起廣大觀眾討論，尤其吳謹言最後鬥垮她，陳喬恩哭到撕心裂肺，掀起復仇線高潮。





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