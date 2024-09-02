ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

【獨家】【重回定情地】邀夏于喬見證　陳喬恩赴蘭卡威辦婚禮

▲9月下旬，陳喬恩（左）將和老公Alan（右）在定情地蘭卡威舉行海島婚禮。（圖／翻攝自海馬體照相館微博）

圖文／鏡週刊

45歲的陳喬恩與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚近2年半，9月下旬將於馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮，由於她個性低調，受邀親友不多；據悉，昔日七朵花成員、安以軒、夏于喬等好姐妹都在名單內。

陳喬恩與小9歲的曾偉昌（Alan）在實境節目《女兒們的戀愛》相識相戀，2019年底公開戀情，因為疫情之故，兩人幾乎朝夕相處、黏在一起，交往兩年多後在台登記結婚，但也因疫情無法在第一時間舉行婚禮。過去鮮少在社群分享感情生活的陳喬恩，和Alan從頭到尾都頗大方，如今在馬來西亞蘭卡威補辦婚禮，也讓親友見證他們的幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【重回定情地】邀夏于喬見證　陳喬恩赴蘭卡威辦婚禮

▲疫情期間陳喬恩（左）多在台灣，曾上好友鄭元暢（右）的料理節目。（圖／翻攝自鄭元暢臉書）

疫後實現　浪漫約定

婚禮地點選在蘭卡威也是其來有自，這裡是兩人的定情地，曾約定好如果一年後還在一起，就重返這浪漫之地，只是因為疫情攪局，遲遲無法成行。蘭卡威是全球十大結婚勝地之一，五星級度假村選擇不少；半年前，兩人再度於蘭卡威天空之橋打卡，估計就是為婚禮提前張羅、看場地。

【獨家】【重回定情地】邀夏于喬見證　陳喬恩赴蘭卡威辦婚禮

▲陳喬恩（左）曾低調現身支持Alan（右）的社區創作展。

補辦海島婚禮，了卻小倆口一樁心願外，之前有中國大陸網友八卦她因肚皮遲遲沒動靜，受到婆家莫大壓力，還因此情緒不穩，需要靠藥物緩解。個性直率的陳喬恩當時氣炸，覺得離譜至極，寫了700多字長文抒發心聲，最後發現只要一句「老娘過得滿爽的哎，生不生（小孩）關你屁事」，就不用廢話那麼多。

不求生子　毛孩足矣

陳喬恩坦言：「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼不完整，或者不完美。」只是身為公眾人物，她婚後是否有計畫當媽媽，備受關注。她直言：「姐都要45歲了，你們覺得有必要那麼拚嗎？而且我其實並不享受和小孩相處，我有兩個毛小孩，我愛所有的毛小孩！我以後還會有更多。」

【獨家】【重回定情地】邀夏于喬見證　陳喬恩赴蘭卡威辦婚禮

▲因參加戀愛實境秀《女兒們的戀愛》，陳喬恩（左）和Alan（右）湊對成功。（圖／翻攝自《女兒們的戀愛》微博）

陳喬恩享受自由的生活，不願有牽掛，似乎已篤定和老公這輩子不生。而身為藝術家的Alan，浪漫又有儀式感，和一向做自己的陳喬恩個性相當互補；Alan為愛妻在台灣落地生根，找了工作室，也時常辦創作展。

【獨家】【重回定情地】邀夏于喬見證　陳喬恩赴蘭卡威辦婚禮

▲陳喬恩（左）在《墨雨雲間》飾演心狠手辣的繼母，引發討論。右為劉些寧。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

陳喬恩目前正處於婚姻事業兩得意的階段，今年在《墨雨雲間》演出惡毒後母季淑然，引起廣大觀眾討論，尤其吳謹言最後鬥垮她，陳喬恩哭到撕心裂肺，掀起復仇線高潮。



更多鏡週刊報導
【獨家】【血汗錢被坑】16％高利好樂貸爆雷　謝凱蒂出借千萬慘了
【獨家】【當兵數饅頭】蔡旻佑接收空窗期資源　許光漢服兵役密謀1年
【獨家】【遠距照放閃】首當監製忙奔走　林依晨甜蜜約會遠距尪

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

推薦閱讀

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

應曉薇當教誨師10年　被小S逼問「沒薪水怎辦」脫口：天上會掉錢

應曉薇當教誨師10年　被小S逼問「沒薪水怎辦」脫口：天上會掉錢

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

健志求婚隔1天「公佈寶寶性別」　春風一看喊恭喜：可以混黑社會了

健志求婚隔1天「公佈寶寶性別」　春風一看喊恭喜：可以混黑社會了

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

唐綺陽運勢／射手「感情問題水落石出」！天秤多撒嬌 牡羊貴人運佳

唐綺陽運勢／射手「感情問題水落石出」！天秤多撒嬌 牡羊貴人運佳

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證

吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

應曉薇當教誨師10年　被小S逼問「沒薪水怎辦」脫口：天上會掉錢

10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎

電影《角頭》教壞小孩？「頂庄阿華」小馬2點中肯分析

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

健志求婚隔1天「公佈寶寶性別」　春風一看喊恭喜：可以混黑社會了

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 親弟成植物人20年！林佳儀家裡出問題　眼看一切變好…大姊突離世
  2. 瘋電影／求救眨眨眼　麻雀變鳳凰的驚悚版
  3. 10月結婚！泫雅、龍俊亨「婚紗照」曝光　純白造型甜蜜依偎
  4. 林襄上衣敞開「傲人車頭燈」激撩！身材變有肉…網：真的吃回來了
  5. 小孟老師／9月2日星座運勢　火象星座財運大爆發
  6. 陳喬恩蘭卡威補辦婚禮！　結婚2年重返定情地…低調邀七朵花見證
  7. 吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光
  8. 唐綺陽運勢／射手「感情問題水落石出」！天秤多撒嬌 牡羊貴人運佳
  9. 蔡阿嘎2愛子遭影射吸毒怒告！網友認錯「亂開玩笑的白目」公開道歉
  10. KID曝媽對話「一開口就要500萬」　解答笑翻他：系統哪一家的啦

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366