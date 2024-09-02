蔡阿嘎2愛子遭影射吸毒怒告！網友認錯「亂開玩笑的白目」公開道歉

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎的愛子蔡桃貴與蔡波能遭網友傳播迷因圖影射吸毒，為此與妻子「二伯」提告12名網友。2日凌晨分享一位網友「B48」在Dcard發表的道歉啟事，內文寫道：「我對於這種不負責任的行為深感抱歉，也認知到我造成了無謂的困擾和傷害。在此，我鄭重地向阿嘎及其家人，尤其是小孩，致上最深的歉意。」

▲蔡阿嘎護子提告。（圖／翻攝自YouTube）

事件源於網紅圈出現的大麻風波，部分網友因此開玩笑影射蔡阿嘎的孩子。蔡阿嘎與二伯為了保護小孩，蒐集證據並採取法律行動，去年11月20日正式向地檢署提告，上月更拍攝影片說明整個過程：「這些不適合開玩笑的留言，可能逾越了言論自由的界線。」

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涉影射行為的網友公開道歉，並解釋當時留言的心態，稱「沒有想透過這段內容來狡辯掩飾自己做出的錯誤」，並希望能讓當事人理解其留言「完全不帶有任何惡意」。然而，網友也意識到這樣的玩笑並不合適，並為此向所有可能受到影響的人道歉。

此外，該網友表示已向公益組織捐款，以示對其行為的反省及補償。他強調，「我現在理解到這玩笑會造成大家觀感不好，不應該做出這樣的舉動」，並重申反對任何形式的霸凌行為。

▲蔡阿嘎與二伯蒐證提告，網友公開道歉。（圖／翻攝自Threads）

【網友道歉全文】

去年11/7我在狄卡上網紅吸毒案件的討論中，發表了不當言論，特別是在討論串中放上了蔡桃貴跟蔡波能與警察的照片，並留言「聽說蔡桃貴蔡波能已經到案了」。這樣的言論容易讓人誤解為他們與毒品案件有關，這是完全不實的訊息。

我對於這種不負責任的行為深感抱歉，也認知到我造成了無謂的困擾和傷害。在此，我鄭重地向阿嘎及其家人，尤其是小孩，致上最深的歉意。

但在這邊我想說說我當下留這個言的心態，沒有想透過這段內容來狡辯掩飾自己做出的錯誤，但希望可以讓大家，尤其是身為父母的阿嘎跟二伯，可以理解我當下留出這個留言完全不帶有任何一點惡意，就是一個非常白目，自以為幽默的留言。

我是一個熱愛看梗圖，搞笑影片的人，且會跟朋友分享有趣圖片的人。某天在threads上看到討論網紅吸毒的串文，看到我那個留言所出現的截圖的畫面時，真心的覺得挺幽默的，所以截圖並保存下來，事隔一兩天，就看到了「超派！」這篇文章，當時我就想說可以分享這張圖片，故張貼了上去。事發過後我思考過，為何有一大部分的人對於這玩笑完全不買單，但我卻好像沒同理心的張貼出來並且寫出到案說明了的文字。我想是因為，我認為我的留言內呈現的圖片，很明確並不是在警局，我認為圖片可以說明這一切都是開玩笑的，且我的留言內容，並不是在說要驗兩個小朋友，也沒有針對吸毒這個文字加以討論，而是純粹以現在這張照片，可以搭配上這個話題僅此而已。對我而言，若是主角換成網紅貓狗站在警察前面，那時候的我一樣也會做出相同的事情，當然，我現在理解到這玩笑會造成大家觀感不好，不應該做出這樣的舉動。我還是要很認真的跟所有可能因為這個留言受傷的人道歉，我知道不管我的本意為何，會讓他人受傷的玩笑，就是不對的事，我不敢說自己是多善良的人，但我敢很肯定的說，我完全沒有留過任何攻擊網紅無論是大人或小孩的留言，也絕對不是會在網路上與人惡言相向的鍵盤酸民，老實說我也是蔡阿嘎的路人粉，真的沒有任何想要傷害桃貴波能想法。最後，我也反對任何形式的霸凌，但沒想到我居然成為我自己也討厭的加害者，我是一個思慮欠周愛亂開玩笑的白目，再次跟所有被影響到的人道歉，除了道歉信函之外我也向家扶基金會捐款，以示我真心的希望我能夠對於我做出的行為作出補償，幫助更多弱勢的小朋友。

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