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「性犯罪韓星」鄭俊英長髮出沒巴黎　網友PO直擊照：噁心，小心這人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓震驚全球的「Burning Sun事件」揭發韓國娛樂圈性犯罪醜聞，其中涉案的歌手鄭俊英偷拍及散佈性愛片還集體性侵被判5年徒刑，他3月出獄後，雖說過想復出，但其實默默地跑到法國生活，8月31日又被網友拍到現身於巴黎，引來大批網友朝聖，並強調「小心這個人」，連國外民眾也相當不待見他。

▲▼鄭俊英長髮出沒巴黎　網友PO直擊照：噁心，小心這人。（圖／翻攝自X）

▲鄭俊英現身巴黎。（圖／翻攝自X）

鄭俊英7月才被發現出沒於歐洲夜店四處搭訕，且他當晚搭訕一位年輕的法國女孩並熱吻，直擊照傳回南韓，精彩夜生活再度引起撻伐，認為他沒在反省，大批網友痛罵「他是得了什麼不去夜店會死的病嗎」、「人果然是不會輕易改變的，他會這樣過一輩子吧」、「性犯罪者可以自由出國嗎」。

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▲▼勝利、鄭俊英。（圖／CFP）

▲鄭俊英身背多項性犯罪罪名3月剛出獄。（圖／CFP）

沒想到，鄭俊英8月31日又被網友拍到現身於巴黎，PO文者驚呼「鄭俊英在巴黎，大家小心」，並痛罵他「噁心」，路人拍到的他，留著即將長髮，當發現自己被拍時，馬上就撇開試圖躲鏡頭，但影片清晰拍到他的五官，確認就是鄭俊英。

過去有傳鄭俊英計劃在歐洲久待，看起來消息不假，另外，他曾透露想要回歸音樂圈，但此計畫已遭到大批網友抗議，只希望他就此安分，別再妄想回到螢幕前。

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