ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

記者潘慧中／綜合報導

小玉（朱玉宸）因操盤製作並販售換臉A片，導致百位女網紅及政治人物無辜成為成人片主角。其中，曾是反骨男孩成員的Aries艾瑞絲（盧昕妤）也是受害者之一，2年前出庭求償100萬，但她1日凌晨無語地說，「一毛賠償也沒拿到。」

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

▲艾瑞絲深夜鬆口談小玉事件。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

艾瑞絲在Threads無奈地說，不只沒拿到賠償，光是要調查小玉及其共犯的資產就要各繳500元，「每年都要查，每年都要繳」，而且民事申請強制執行也要花費4000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲▼艾瑞絲外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

不只這樣，艾瑞絲多次前往刑事、民事法院的車資更是不在話下，「我的心力與時間，就已經承受極大傷害了，還要不斷付出，我沒辦法了」，深夜一席話讓粉絲看了相當心疼。

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248 ）

▲艾瑞絲心力交瘁。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248 ）

事實上，最高法院已於5月將小玉判刑5年定讞，當月底入監時，他僅表示，「謝謝大家關心，請大家以我為戒，不要犯罪，因為不知道後面會付出什麼代價這樣，呼籲正在犯罪或是正在準備犯罪者，看到我現在的下場，真的不要去走這個路，壞路不要走。」

▲小玉已於5月底入監服刑。（圖／記者陳以昇翻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

余文樂與女兒嘴對嘴親吻掀議！　「怪怪的vs父愛」兩派戰翻

余文樂與女兒嘴對嘴親吻掀議！　「怪怪的vs父愛」兩派戰翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！切10層超巨蛋糕 氣派現場全被拍

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

古天樂唯一認愛的女友！「一生都不會讓人傷害她」息影13年罕露臉

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭

柯文哲出事！唐綺陽2天前預言「真相大白」　將有1驟變：最後大清理

小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

超像！「果汁世妍腫成2倍」同框HYBE房時爀　仔細一看全場笑出來

夏克立斷開16年婚姻「無法探視家人」 遺憾發聲！　罕見感謝黃嘉千

李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小玉, 艾瑞絲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙小僑認典典寶寶進入叛逆NONO期　劉亮佐曝「女兒最後露臉時間」
  2. 吳彥祖激情戲拍攝秘辛！女星「導演要我雙手插他屁股」見男神1反應
  3. 典典寶寶全家合體…上學不哭了！趙小僑「取96顆卵子」鬆口第二胎
  4. 孫安佐備戰拳賽狀況曝！　韓森突被取消鬧翻「主辦首發聲」內幕全說了
  5. 搭機沒WIFI能幹嘛？董仔狂推「一件事很適合做」網掀共鳴：我也會
  6. 帥氣男星台北開唱家人全飛來　「3歲兒坐第一排狂哭」他秒變奶爸哄娃
  7. 「性犯罪韓星」鄭俊英長髮出沒巴黎　網友PO直擊照：噁心，小心這人
  8. 李珠珢場邊遭吉祥物硬來！「抓頭猛晃25下」挨轟霸凌　韓YTR怒發聲
  9. 女導演拍真實經歷《薩滿男孩》　送17歲男威尼斯奪獎
  10. 李銘順、李銘忠兄弟帥氣合體！　「長江後浪推前浪」親揭同門後輩

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366