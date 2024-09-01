小玉被判關5年「她求償100萬」2年後公開實拿金額！艾瑞絲：傷害極大

記者潘慧中／綜合報導

小玉（朱玉宸）因操盤製作並販售換臉A片，導致百位女網紅及政治人物無辜成為成人片主角。其中，曾是反骨男孩成員的Aries艾瑞絲（盧昕妤）也是受害者之一，2年前出庭求償100萬，但她1日凌晨無語地說，「一毛賠償也沒拿到。」

▲艾瑞絲深夜鬆口談小玉事件。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）



艾瑞絲在Threads無奈地說，不只沒拿到賠償，光是要調查小玉及其共犯的資產就要各繳500元，「每年都要查，每年都要繳」，而且民事申請強制執行也要花費4000元。

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▲▼艾瑞絲外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）



不只這樣，艾瑞絲多次前往刑事、民事法院的車資更是不在話下，「我的心力與時間，就已經承受極大傷害了，還要不斷付出，我沒辦法了」，深夜一席話讓粉絲看了相當心疼。

▲艾瑞絲心力交瘁。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248 ）



事實上，最高法院已於5月將小玉判刑5年定讞，當月底入監時，他僅表示，「謝謝大家關心，請大家以我為戒，不要犯罪，因為不知道後面會付出什麼代價這樣，呼籲正在犯罪或是正在準備犯罪者，看到我現在的下場，真的不要去走這個路，壞路不要走。」

▲小玉已於5月底入監服刑。（圖／記者陳以昇翻攝）