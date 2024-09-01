「小林同學」林昀儒跨足電影圈！　現身《乒乓男孩》客串演出

記者蕭采薇／台北報導

電影《乒乓男孩》以桌球為主題，敘述小選手目標成為全世界最強的雙打組合，為了夢想而努力不懈的過程。故事啟發自真實故事，甚至也出現真實桌球圈的人物。除了在片中飾演教練的江宏傑外，奧運國手「小林同學」林昀儒也現身在電影中。

▲「小林同學」林昀儒二度參與奧運，返台時受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

台灣打桌球的人口興盛，隨著更多台灣運動員在國際賽場上發光發熱，也引起更多關注度。《乒乓男孩》預告片公開後，不少球迷看到片中與兩位男主角比賽的對手，背後就有著「林昀儒」的名字。

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事實上，林昀儒從小學三年級開始打桌球，很快就拿下多個全國冠軍，並在14歲時打破紀錄，成為台灣史上最年輕的世界桌球錦標賽代表隊成員。而不只「小林昀儒」，據悉，小林同學本人也首度跨足大銀幕，在電影中跨刀客串演出。

▲《乒乓男孩》出現林昀儒。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）



《乒乓男孩》故事靈感來自於一位台灣父親的親身經歷，他與國小的孩子們在乒乓訓練的過程中，面臨沒有經費、沒有培訓計畫的挑戰，而必須堅持信念，自足苦撐訓練，最後成功培育四名子女為乒乓國手。

主演的小選手胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）本身就是出身桌球隊，徐若瑄（飾演黃軒母親）、鄭人碩（飾演胡冠宇父親）在片中即是飾演小選手背後的家長，教練則由施名帥、江宏傑飾演。

▲《乒乓男孩》受真實故事啟發。（圖／華納提供）



導演洪伯豪分享：「台灣運動員的訓練過程中，有很多因素都考驗著選手與家長堅持下去的意志力。我希望《乒乓男孩》這個充滿歡笑和淚水的故事，能帶來積極正面的影響；除了讓大家更貼近運動場上的熱血與美好，有更多人看到選手培訓背後的艱辛，也希望台灣的體育環境可以變得更好。」《乒乓男孩》10月25日全台上映。