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楊謹華《為愛鼓掌》性諮詢顏正國讚男子漢　Ella床事卡住：很壓抑

記者蕭采薇／台北報導

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演的性治療師提供各種「性」問題諮詢，第一位個案對象正是顏正國。談起和顏正國的合作，楊謹華表示他相當入戲，「看到顏導就覺得他就是那個很受傷的人，是個為愛、為家庭付出的男子漢。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧。（圖／八大提供）

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》中飾演的性治療師提供各種「性」問題諮詢。（圖／八大提供）

楊祐寧則揭露兒時非常喜歡顏正國主演的經典電影《好小子》，甚至到了崇拜的地步，但他回憶起當年因為一直模仿《好小子》，有一次被一位不認識的婦人賞了一巴掌，「因為她經過我們家，我嚇到她了，然後我哭著回家，這故事也成了我們家每年過年都會講的一段故事。」
 
《今夜一起為愛鼓掌》以一個不能做愛的女人、和一個很會做愛的女人為開端，Ella陳嘉樺化身標準乖乖牌、循規蹈矩的公務員，與本身活潑外放的個性有極大的差異，她坦言：「我真的很壓抑，因為我要把陳嘉樺徹底藏起來，不能讓她露出來。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧。（圖／八大提供）

▲陳嘉樺（右）在《今夜一起為愛鼓掌》中，角色與本身活潑外放的個性有極大的差異。（圖／八大提供）

因此拍攝期間，她會盡量讓自己靜下來：「我覺得靜下來滿重要的，因為這角色本來就是個話不多的人。」連楊謹華都大力讚賞她的表現，「我必須講，Ella做得真的非常好！」而劇中丈夫楊祐寧也神祕透露兩人將會有很多即興演出，「但因為劇本無法用，我們只好把它放在花絮。」Ella陳嘉樺則是搞笑澄清：「那些花絮都是楊祐寧的點子，想說都拍了，不要浪費。」
 
除此之外，楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》中，也有多場精彩床戲，當被問到是否有印象深刻的NG床戲？Ella陳嘉樺逗趣回應：「其實都沒有耶，床戲都很順暢，但是我跟楊祐寧的床戲，基本上都是NG的，因為我們就是性事卡住的夫妻。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧。（圖／八大提供）

▲陳嘉樺逗趣表示《今夜一起為愛鼓掌》中與楊祐寧床戲都NG。（圖／八大提供）

楊祐寧身兼《今夜一起為愛鼓掌》的監製分享說，《今夜一起為愛鼓掌》雖然從「性」角度出發，實則是希望讓觀影者從中了解到與另一半的緊密關係，他說：「希望透過這樣的故事，讓觀眾能開啟一個與自己伴侶的對話。」《今夜一起為愛鼓掌》每週日晚間九點於八大戲劇台首播。

 

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今夜一起為愛鼓掌, 楊謹華, 顏正國, 楊祐寧, Ella, 陳嘉樺

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