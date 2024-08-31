劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）將在10月31日起於台北小巨蛋一連演出4場，也是他暌違 11年再度攻蛋，此次購票方式採預先登記抽選制，抽選時由勝隼國際法律事務所律師到場見證，登記時間從8月25日下午3點28分至30日下午3點28分為止 ，共有84萬人次進行登記，搶購4場約4萬張門票，等於中獎機率不到5%，天王魅力超驚人。而中選者將在今天中午11點28分後陸續收到簡訊或e-mail通知中獎，也可於遠大售票系統頁面確認。

▲▼劉德華小巨蛋演唱會吸引84萬人上網登記抽選。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

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得知想來參加演唱會的觀眾人數如此踴躍，華仔感動表示：「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」

這次演唱會已在大陸多個城市巡迴演出，除了舞台上載歌載舞、演唱近30首招牌歌曲，粉絲們最期待的，還有華仔與他們話家常，例如演唱〈17歲〉時，他分享自己17歲時已有星夢、夢想成為一個巨星，沒想到日後他真的成了巨星，而 且紅了一輩子。〈17歲〉這首歌是他40歲的創作，一晃眼也唱了20多年。更多台北演唱會相關訊息請鎖定主辦單位超級圓頂FB粉絲頁。