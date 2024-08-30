林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星林依晨最近擔任陸綜《心動的信號7》嘉賓，不過卻在節目中舉手脫口高喊「我是成都人」，畫面曝光後，除了引發討論之外，還因此遭到部分台粉炎上，許久未公開露面的她，今（30）日被發現疑似悄悄現身台北街頭，與多年好友五熊（蔡頤榛）相約。為此，五熊事後也驚喜PO出兩人燦笑同框的合照，感動表示：「認識要20年了呀！」

▲五熊（圖左）分享與林依晨的合照。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

照片中，五熊穿著黑色T恤，搭配自然的妝容，臉上露出燦爛的笑容，看起來非常開心，一旁的好友林依晨則是戴著黃色棒球帽，身穿印有圖案的白色T恤，臉上同樣掛著開朗的笑容，完美展現輕鬆愉悅的氣氛。兩人緊靠在一起面對鏡頭，看起來相當放鬆、互動自然，顯示彼此深厚的友情和親密感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五熊（圖左）和林依晨有20年的好交情。（圖／翻攝自微博／林依晨Ariel）

透過五熊分享的合照可見到，兩人疑似站在北市信義區街頭，背景四周的燈光柔和，顯示她們可能選在晚上於戶外相聚，以此紀念兩人邁入20年的友誼。事實上，五熊與林依晨因出演《東方茱麗葉》、《惡作劇2吻》而結識成為好友，不過林依晨最近因一句「我是成都人」而遭炎上，如今驚喜出現在五熊的社群版面，照片也在曝光後，再度受到外界討論。