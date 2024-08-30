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楊千霈6歲女兒「左腿脛骨斷兩半」！坐輪椅開學…她心疼：放下一切安排

記者潘慧中／綜合報導

楊千霈育有兩個可愛女兒娃寶、Q妹，沒想到，她30日坦言大女兒的左腿脛骨斷成兩半，「這兩週是6歲娃寶最艱苦的時候。」因此除了工作之外，她也盡可能放下一切安排，專心陪伴大女兒。

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈透露娃寶受傷後一開始每天都崩潰哭鬧。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

娃寶從一開始每天尖叫崩潰哭鬧，到後來逐漸接受事實，楊千霈目睹了大女兒內心的沮喪與失落。然而，儘管面臨困難，孩子仍然努力保持笑容，這讓她看了無比心疼。

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▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲娃寶已經逐漸接受事實。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

在開學的第一天，楊千霈透露平常最愛賴床的Q妹主動早起，小女兒說要一起推輪椅陪娃寶去小學，「平時相愛相殺的姊妹，又打又鬧到教室還要愛的抱抱，看著眼前的兩位小寶貝，實在感到非常欣慰。」

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲娃寶在楊千霈和Q妹陪同下坐輪椅開學。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈也提到，坐在輪椅上的娃寶對於自己與其他同學的不同，明顯感到不安與緊張，她只能鼓勵女兒「Don't worry」，相信在家人支持下，她們能夠一起度過這個難關。

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈並未透露娃寶受傷的原因。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈臉書全文：

這兩週是6歲娃寶左腿脛骨斷成兩半最艱苦的時候
除了工作 放下手邊一切安排只陪著她
從每天尖叫崩潰哭鬧
到逐漸穩定接受事實
時不時仍看得出娃寶內心的沮喪和失落
但堅強的娃寶還是努力掛上大大的笑容
終於等到開學第一天
最愛賴床的Q妹自主起得透早
說什麼都要一起推輪椅陪姊姊去小學
平時相愛相殺的姊妹
又打又鬧到教室還要愛的抱抱
看著眼前的兩位小寶貝
實在感到非常欣慰
坐在輪椅上的娃寶
對於自己和其他同學的不一樣
明顯感受到她的不安與緊張
Don't worry
我們一起度過難關

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