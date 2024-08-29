李玉璽出門忘帶錢包「我充滿智慧」！　超糗過程曝光遭虧：是不是初老？

記者王靖淳／綜合報導

藝人李玉璽平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，今（29）日他就在社群發文透露，自己在出門健身的過程忘記拿錢包兩次，同時也在文末幽默自嘲：「我真是充滿智慧。」為此，貼文曝光後，吸引不少網友按讚，同時也留言虧他「這是不是初老？」

▲李玉璽會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram ／mr.lucy___）

李玉璽透露，健身房距離公司只有7分鐘的步行路程，為了方便運動後直接回公司，他特地將車停在距離公司較近的停車場。然而，在健身結束後，李玉璽突然發現自己忘了帶錢包。於是，他決定在前往公司前先回停車場拿錢包，還順便將雨傘放回車上。他感到自豪，因為雨剛好停了，自己也成功將車停在了方便的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李玉璽發文自嘲「我真是充滿智慧」。（圖／翻攝自Instagram ／mr.lucy___）

不過，就在李玉璽滿懷信心地走進公司時，他才驚覺錢包依然留在車上，這讓他無奈地再度感嘆：「我真是充滿智慧。」為此，貼文曝光後，許多網友看見李玉璽面對小失誤時的樂觀態度，以及在日常生活中可愛的一面，因此紛紛留言虧他「建議吃魚油」、「天啊！太聰明了吧！」、「這是不是初老的症狀？」