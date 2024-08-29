控「孫安佐家人」干涉拳賽不打了！韓森曝《拳願》黑幕：主辦怕某方勢力

記者劉宛欣、黃庠棻／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前在真人秀《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，不料與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突，兩人後續要再打一場戰，然而，韓森29日又突然拍片爆料，聲稱孫安佐方竟介入比賽，要求《拳願》主辦單位換掉他。

▲孫安佐先前與韓森起衝突引發熱烈討論。（圖／讀者提供）

韓森29日突然又上傳了一段影片，影片中他表示「再讓我選一次我還是會K他（指孫安佐）」，掌鏡者表示很期待韓森與孫安佐的拳賽，但馬上又脫口「不知道打不打得成」，韓森無奈地說，先挑起戰爭的是孫安佐，是孫安佐隨意掐他脖子，他嗆聲：「整天說自己最強、最會打、還要去烏克蘭，連我這關都過不了，是要去什麼烏克蘭？」

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▲韓森稱主辦單位取消了他與孫安佐的對戰。（圖／翻攝自韓森Instagram）

影片中提及《拳願》主辦單位已經默默取消了韓森與孫安佐的比賽，韓森被問到「你有話想跟《拳願》說？」回答道「你《拳願》竟然有辦法畏懼某方的勢力，來妥協換人，叫另一個人來代替我打這場比賽，我為什麼要陪你們演？我再看看接下來孫安佐要怎麼演下去」，暗指孫安佐家人介入，最後更強調「我沒拒戰，這鍋我不背」。《ETtoday星光雲》詢問孫鵬方，經紀人表示詳情要詢問孫安佐的經紀人，不會對此次風波另作回應：「謝謝關心。」