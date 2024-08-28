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獨家／女團成員逛街遭跟蹤！　「躲起來還被找到」驚險逃脫過程曝

記者蔡琛儀／專訪

出身自選秀節目《未來少女》的女團「幽靈水晶CRYXTAL」由團長書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜和昀靚組成，推出首支單曲〈freaky girl〉正式出道。團員常收到粉絲的溫馨打氣及卡片，讓她們直呼更有動力；但身兼AKB48 Team TP團員的子瑄透露，17歲時曾被粉絲跟蹤，讓她驚嚇不已。

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲女團幽靈水晶正式出道。（圖／記者周宸亘攝）

子瑄說，當時她獨自逛街到一半，突然收到IG傳來陌生私訊：「你本人好好看。」這才發現疑似被跟蹤，驚慌的她連忙想攔計程車離開卻怎麼樣都攔不到車，只好一邊打給經紀人一邊躲避，「我還躲起來，結果被他找到，我們還對到眼。」好在後來終於攔到車，趕緊離開現場。

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▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲幽靈水晶的子瑄身兼AKB48 Team TP成員。（圖／記者周宸亘攝）

不止遇到怪人，近日正逢鬼月，團員之中也有人遇過驚悚經歷。怕鬼的蔡菜透露，小時候因為外婆在郵局上班，送給她兩對男女造型的郵筒寶寶存錢筒，不過她發現，存錢筒竟然會自己轉動，讓兒時的她覺得很好玩，興奮跟媽媽分享，媽媽馬上臉色大變，叫她不要亂講話趕快睡覺；後來有一天她發現自己的狗娃娃突然從高處掉落，她下意識伸手去撿，卻怎麼樣都撿不到也看不到娃娃在哪，下一秒手就整隻麻掉，終於讓蔡菜開始覺得不適。

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡菜很怕鬼，偏偏小時候真的遇到靈異經驗。（圖／記者周宸亘攝）

當晚睡覺時，蔡菜一直聽到家裡傳來穿高跟鞋走路的聲音，但家裡完全沒有人穿高跟鞋，當她正想著要不要大聲叫出來時，原本緩慢走路的高跟鞋聲突然步伐加速，讓她當場嚇到臉色發青狂尖叫，全家人都被她吵醒，後來家人也帶她去收驚，媽媽把她所有的娃娃全數丟掉，才得知原來自己小時候天眼沒關，現在已經幾乎不會再感應到怪事發生。而她邊講到此事，身體還邊起雞皮疙瘩，可見這件事對幼時的她來說造成多大的恐懼。

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲子秦也有著詭異經歷。（圖／記者周宸亘攝）

而子秦也有著詭異經歷，以前去參加表演的時候和朋友一起去廁所，她在洗手時從鏡子內看到朋友的媽媽從鏡子內看她，但追出去看卻發現外面完全沒半個人；還有一次在家裡刷牙，她從門的空隙看到一雙很像媽媽的腳往房間的方向走過去，但她叫媽媽對方卻不理她，跑去房間一看卻空無一人。

子瑄、蔡菜、書蘊自曝都超怕鬼，也不敢聽鬼故事，書蘊說，之前和朋友吃飯，朋友突然想講鬼故事，她立刻戴上耳機，把音量開到最大聲；子瑄到朋友家玩遇到朋友說要看鬼片時，她就會戴上降噪耳機睡覺，拒絕接收任何訊息。

▼女團幽靈水晶成員，下起隊長書藴、忙內昀靚、成員芝婷。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼女團幽靈水晶專訪。（圖／記者周宸亘攝）

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