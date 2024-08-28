ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「具荷拉法」確定通過了！　棄養子女者喪失繼承財產權

記者張筱涵／綜合報導

韓國國會於8月28日通過了被稱為「具荷拉法」的《民法》修正案，該法案旨在限制未履行撫養義務的父母繼承子女遺產的權利。此法案因已故韓國歌手具荷拉的哥哥提出請願而得名，哥哥當時不滿具荷拉的生母在拋棄她多年後試圖繼承她一半的遺產，因此要求立法修正。

▲▼具荷拉。（圖／翻攝自Instagram／koohara__）

▲具荷拉2019年離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／koohara__）

修正案的核心內容是，限制那些未盡撫養義務、對被繼承人實施虐待或犯下其他重大罪行的法定繼承人的繼承權。根據該法案，當繼承人存在嚴重違反撫養義務或實施不當行為的情況下，家庭法院可依據其他繼承人或被繼承人的遺囑來剝奪其繼承權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項修正案將於2026年1月正式實施，並且適用於2023年4月25日以後開始的繼承案件。韓國社會對此法案的通過表示關注，認為這將對繼承權的合法性及家庭倫理產生深遠影響。

事實上，具荷拉親生母親在具荷拉才9歲時就離家出走，在一對兒女的成長過程中完全沒有盡到作為人母的責任，然而，在具荷拉2019年離世後，她卻出面要求要繼承具荷拉一半的財產，這讓大兒子具浩仁難以接受。具浩仁因此提案希望能立法斬斷這樣的現象，讓沒有盡到養育責任的父母都無法分得子女的財產。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

具荷拉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤
  2. 哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧
  3. 鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」
  4. 二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場
  5. 王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻
  6. 載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿
  7. 聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他
  8. 曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了
  9. Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛
  10. 瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366