「具荷拉法」確定通過了！　棄養子女者喪失繼承財產權

記者張筱涵／綜合報導

韓國國會於8月28日通過了被稱為「具荷拉法」的《民法》修正案，該法案旨在限制未履行撫養義務的父母繼承子女遺產的權利。此法案因已故韓國歌手具荷拉的哥哥提出請願而得名，哥哥當時不滿具荷拉的生母在拋棄她多年後試圖繼承她一半的遺產，因此要求立法修正。

▲具荷拉2019年離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／koohara__）



修正案的核心內容是，限制那些未盡撫養義務、對被繼承人實施虐待或犯下其他重大罪行的法定繼承人的繼承權。根據該法案，當繼承人存在嚴重違反撫養義務或實施不當行為的情況下，家庭法院可依據其他繼承人或被繼承人的遺囑來剝奪其繼承權。

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這項修正案將於2026年1月正式實施，並且適用於2023年4月25日以後開始的繼承案件。韓國社會對此法案的通過表示關注，認為這將對繼承權的合法性及家庭倫理產生深遠影響。

事實上，具荷拉親生母親在具荷拉才9歲時就離家出走，在一對兒女的成長過程中完全沒有盡到作為人母的責任，然而，在具荷拉2019年離世後，她卻出面要求要繼承具荷拉一半的財產，這讓大兒子具浩仁難以接受。具浩仁因此提案希望能立法斬斷這樣的現象，讓沒有盡到養育責任的父母都無法分得子女的財產。