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整個人在手術台蜷曲！關韶文韓國打水光針「痛到哭」

記者許逸群／台北報導

知名YouTuber兼暢銷作家的關韶文日前推出新書《再痛也要勇敢成全自己》，把自己進行正顎手術、牙套療程「痛並快樂著」親身體驗記錄成書。他上周末他在台北舉辦簽書會前，為了讓氣色看起來更好、更亮，人在韓國玩的他還順便做了最新流行的醫美麗珠蘭水光針，怎料過程竟讓他痛不欲生！

▲▼關韶文《再痛也要勇敢成全自己》台北簽書會。（圖／時報出版提供）

▲關韶文《再痛也要勇敢成全自己》台北簽書會。（圖／時報出版提供）

韓國的水光針是要現場入針，再加上語言不通，打完3cc兩邊臉頰讓關韶文整個人痛不欲生、蜷曲腳趾邊打邊流淚。雖然過程小曲折不斷，但不影響他的心情，他上周末在簽書會現身說法，分享他從小到大與戽斗奮戰、一直到正顎手術一路有笑有淚的故事。

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▲▼關韶文《再痛也要勇敢成全自己》台北簽書會。（圖／時報出版提供）

▲▼關韶文分享自己的愛美血淚史。（圖／時報出版提供）

▲▼關韶文《再痛也要勇敢成全自己》台北簽書會。（圖／時報出版提供）

關韶文回憶在韓國體驗麗珠蘭水光針的情形，躺下去後才發現極其可怕，是一個針頭一直打一直打。他說：「當下邊打的時候，我就邊哭邊流淚，然後一直問說還有多久，對方就說還剩一半，可是每一針打下去都超級痛，我整個人蜷曲、還有腳趾頭都彎曲在那個手術台上面。」

聽到現場粉絲熱情且溫暖的回饋，讓關韶文更有感觸地表示：「雖然說這本書並不是一個非常大眾的書，可是我自己覺得這段路是很意義的一件事情！」而現階段完成了第三本書宣傳的他，透露很想幫Podcast節目《負能量週記》做一首主題曲，也希望能有廠商贊助，讓他持續在不同的領域發揮正能量。

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