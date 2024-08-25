YOASOBI「明年2月登台北小巨蛋」開唱！　歌迷湧主辦臉書求實名制

記者劉宛欣／綜合報導

日本雙人組天團YOASOBI 2023年以《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉紅遍全球，今（2024年）年1月來台在Zepp New Taipei開唱，門票一票難求，讓許多歌迷痛苦直呼場地太小。時隔半年，經紀公司於25日驚喜宣布從今年底起再度展開亞洲巡迴，其中，台北場將會在2025年2月8、9日，一連兩天登上台北小巨蛋開唱，消息一出讓廣大台粉興奮不已。

▲YOASOBI今年1月來台就掀起超高討論度。（圖／讀者提供）



YOASOBI官網在25日驚喜公開接下來將展開出到有史以來最大規模的亞洲巡迴演唱會「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025」。這次巡迴演唱會將以南韓首爾為起點，從12月7、8日一直延續到2025年2月，期間將在香港、曼谷、台北、上海、雅加達等7個城市舉辦14場演出。

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▲YOASOBI將在明年2月登上小巨蛋開唱。（圖／翻攝自官網）



台灣主辦單位「好玩國際文化」也在同一時間公開消息，曬出了巡演的海報時程表，寫下「詳細演出資訊將於日後公佈，敬請持續關注。」YOASOBI在台擁有龐大粉絲數量，許多人擔心搶不到票，更怕有黃牛搗亂，紛紛喊話要求主辦可以使用抽選實名制，讓喜愛他們的粉絲都能有公平的機會買到票。