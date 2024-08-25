王思聰孩子媽疑自導自演！「豪宅是租的」線索曝光陸網轟：撒謊精

記者劉宛欣／綜合報導

24歲女星黃一鳴未婚生女，6月爆料孩子的爸是前首富王健林的獨子王思聰，原本開直播頻繁發聲，最近傳出王家私下認娃，並送出2000萬人民幣（約台幣9042萬元）的豪宅，每年還另給扶養費300萬人民幣（約台幣1356萬元），她因此不再繼續在直播時影射爆料。然而，近日卻被眼尖網友發現，她住的豪宅疑似根本就不是王家送的，而是租來的別墅。

▲外傳黃一鳴的女兒已被王家認下，還送她豪宅、扶養費。（圖／翻攝自微博）

近日，微博上出現爆料，有網友發現黃一鳴所謂的「豪宅」疑似並非王思聰送給黃一鳴的固定資產，而是租來的別墅。根據網友的調查，該別墅位於安慶碧桂園，面積200多坪，目前房東仍在掛牌出售，售價約為378萬元人民幣（約1688萬台幣）。網友發現該別墅的裝修風格與黃一鳴在直播中曝光的背景極為相似，這使得外界對於這一「認娃送房」的傳聞產生質疑。

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▲黃一鳴被抓包豪宅是還在出售的房子。（圖／翻攝自微博）

許多網友對此事件發表了評論，紛紛留言嘲諷黃一鳴「為了流量自導自演」、「他們沒必要吧，是不是沒有來得及撤下出售訊息」、「好便宜，廣州根本沒有這個價格」、「說實話，我感覺王思聰根本沒搭理過她，一直都是自己瞎蹦躂，王健林就更別想了，這種野女人的孩子根本不會承認的，外面一抓一堆，沒曝光而已」、「所以王說她次撒謊精」。