龍貓看到小月為什麼大叫？《龍貓》隱藏設定曝光…網：難怪會臉紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本吉卜力動畫電影《龍貓》每次在日本的電視頻道重播，總掀起一波觀看熱潮，且每次都令觀眾有新發現。《龍貓》自1988年上映至今36年，並誕生許多都市傳說，這次又揭曉一個隱藏劇情，令日網震驚「難怪會臉紅！」

▲《龍貓》近日在日本電視頻道重播，故事的隱藏設定掀起日網驚呼。（圖／翻攝自X）

***本文有電影雷***

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《龍貓》23日在日本電視台的「金曜ロードショー（週五Load Show）」播出，節目官方X也在播出時段發文分享動畫秘辛。其中故事後半段，小月急著尋找妹妹小梅，為此去找龍貓幫忙，還因此哭了，而看到哭泣的小月，龍貓露出微笑發出「喔～」的吼叫聲。

節目官方X解讀：「在這場戲中，龍貓看著小月是在說『好可愛～』。」接著轉述導演宮﨑駿的說法，「龍貓沒有想太多，只是單純覺得小月很可愛，所以決定幫助她。而且，龍貓知道小梅就在附近，所以叫了貓巴士，僅此而已。」官方X繼續解釋，即使龍貓沒有跟著一起坐上龍貓巴士，小月和小梅只是知道龍貓的存在就能感到安心。導演宮崎駿認為，如果龍貓跟著一起去了，搞不好小月就無法回到人類的世界了。

▲龍貓看到哭泣的小月發出大叫，原來是在說「好可愛～」。（圖／翻攝自X）

▲龍貓沒有想太多，單純想幫助小月，而且知道小梅在附近，派出龍貓巴士去尋找。（圖／翻攝自X）



這場戲的解讀在日網掀起一陣騷動。有人驚呼「真的假的」、「是說她可愛啊」、「我還以為他是因為被依賴而開心呢，結果居然是因為覺得可愛」、「難怪臉頰會紅」、「龍貓也很可愛」！網友留言「臉紅了很高興的樣子，原來是這個意思」、「小時候覺得人家拜託龍貓幫助找小梅怎麼推給龍貓巴士，原來是這樣懂了，龍貓，一直以來真對不起，原來有在好好做事」，另外也有人希望故事繼續保留想像空間，不要給太多解釋。