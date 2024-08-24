歌迷告白「喜歡〈星期五晚上〉」　阿信傻眼：就說不要找Energy當嘉賓

記者蔡琛儀／台北報導

第13屆超犀利趴今（24日）在台北小巨蛋舉行，首日壓軸登場的正是天團五月天，雖然不是專場演唱會，五月天依然開放歌迷點歌，恰好點到一名男童上台，五月天阿信親自牽著他上台，詢問他喜歡什麼歌曲，要弟弟在他耳邊說，「什麼，你喜歡〈星期五晚上〉？」當場讓全場歌迷笑翻。

▲五月天阿信點了一名小朋友觀眾上台。（圖／相信音樂提供）

阿信笑喊：「欸怪獸！就說不要找Energy來當嘉賓，粉絲都爬牆了，連小孩子都留不住！」但他還是真的清唱一句〈星期五晚上〉，甚至把麥克風拿給弟弟，對方也唱了幾句，互動相當可愛；而弟弟原本點唱〈時光機〉，阿信則改唱〈小時候〉，溫柔的對著弟弟觀眾演唱，並牽著他下台，「十年後換他來小巨蛋，記得看他演唱會！」還叮嚀他：「要去學跳舞喔！」

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他們今晚把大雞腿錄音室「搬」到小巨蛋舞台上，提到錄音時少不了美食外送，他們也在台上「點」了外送送到小巨蛋現場，沒想到外送箱一打開竟是一盒壽司，阿信傻眼直呼：「欸剛剛那個外送員還在嗎？怎麼送這個來！」隨後GLAY的主唱TERU和flumpool凡人譜山村隆太化身為「外送員」，驚喜現身合唱〈OAOA〉，山村隆太說，自己聲音原本有點狀況，「當時兩位（指阿信、TERU）說一定要有天站在這一起舞台上。」氣氛相當感人。