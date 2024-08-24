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直擊／WHIB快閃信義區！舞蹈跳一半「鞋帶掉2次」　他認：想要關心

記者吳睿慈／台北報導

南韓8人團體WHIB由傑德、河勝、真範、劉建、李正、在和、仁弘、源晙8人組成，他們24日首度在台灣與粉絲見面，下午3點左右現身統一時代百貨帶來3首歌曲〈DIZZY〉、〈KICK IT〉、〈BANG!〉表演，並與歌迷擊掌、合照，吸引上百粉絲圍觀，他們雖嘴上表示「不怕熱」，但其實每個人都賣力到汗流浹背，真範還跳到2度鞋帶掉，他自虧「我是關種（想獲得關注的人）」。

▲韓團WHIB粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲WHIB於24日下午在信義區舉辦快閃活動。（圖／記者林敬旻攝）

WHIB出道短短8個月，24日在台與粉絲見面，現場有2位2008年出生的高中粉絲凌晨5點就在台前等待，兩人表示因為他們跳舞很有魅力、看到網路上影片而愛上偶像，希望團體可以多多來台灣。對此，WHIB在後台休息室受訪時，得知粉絲等了近10小時，8人露出驚訝的表情，劉建親自表示「不知道有這麼多粉絲，我們會努力練習，如果下次有機會再準備更多表演報答粉絲。」隊長傑德也發話：「只要需要我們、呼喊我們，我們馬上就會來了。」

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▲韓團WHIB粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲WHIB帶來精彩唱跳演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團WHIB粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

8人為自己的舞台把分數超過100分，河勝嘴甜回答「因為現場粉絲很熱情，表演互動很好，所以超過100分」，只是真範在表演到一半時2度鞋帶鬆掉，他笑喊「我當下沒有慌張，就是趁有空檔的時候趕快綁好鞋帶，但如果沒綁好也沒關係就直接跳。」

▲韓團WHIB粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲真範跳舞跳到一半鞋帶一直掉，他後來受訪時自虧「我是關種」。（圖／記者林敬旻攝）

源晙卻爆料「唯獨就真範每次鞋子、鞋帶都會掉」，過去錄製音樂節目時，真範整個鞋子掉了一隻，他當場被記者虧「是關種嗎」，所有成員點頭認同，他也大笑回答：「對，我就是關種（想要吸引人關注的人）。」此趟來台行程滿檔，他們連台北101都沒能看到，希望下次有機會觀光。

▲韓團WHIB粉絲見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲粉絲的101建築物倒了，WHIB立刻上前幫忙還原相當貼心。（圖／記者林敬旻攝）

▲粉絲的101建築物倒了，WHIB立刻上前幫忙還原。（圖／記者林敬旻攝）

在和還是有趁空去便利商店逛街，源晙品嚐了茶葉蛋直呼「味道很香」，在和買了一堆三角飯糰與便當，他自爆「我吃很多」，但團體裡公認的大胃王另有其人，大哥河勝透露一餐可以吃下「一隻炸雞、大號披薩、麵包4個還有傑德媽媽準備的巧克力夾心餅一盒」，全場驚訝不已。

只是河勝雖然很會吃，但他會隨著行程調整體態，如果遇到要回歸時期，他就會開始減肥，「中午只吃沙拉、晚上吃三明治、有氧運動2小時、重訓1小時。」靠著這招減了6、7公斤。

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傑德, 河勝, 真範, 劉建, 李正, 在和, 仁弘, 源晙, WHIB

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