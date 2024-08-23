網紅Hook周邊募資狂吸3300萬！　「非粉也入坑」成功關鍵曝光

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber「Hook」以自然的作風走紅，更因親民的形象吸引許多人追蹤訂閱，擁有「零負評YouTuber」的稱號。日前她推出自創日曆「每天都想史」，最終募資達到3300萬元。最近就有網友在Dcard發文討論，她之所以成功的關鍵原因，同時也大讚：「文創商品的楷模！」

▲Hook有零負評YouTuber的封號。（圖／翻攝自Facebook／Hook）

有網友表示，雖然自己並非Hook的粉絲，也從未購買過她的YouTube商品，但看到Hook推出的日曆，仍然被其「有特色、有內涵」的設計吸引。儘管未曾親手觸摸過產品品質，這位網友還是認為Hook的日曆可以算作「文創商品的楷模」。還有人回憶起自己小時候撕日曆、查看「歷史上的今天」發生了什麼的興奮感，並表示，這款日曆讓他再次體會到了童年的樂趣。

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▲部分網友表示不會想買Hook推出的日曆周邊。（圖／翻攝自Dcard）

最後，有網友留言大讚，Hook的周邊商品確實「有料」，相當具有實用性，相比於其他「割韭菜」式的課程銷售，他認為Hook的產品誠意十足，尤其對於喜歡歷史和美食的消費者來說，這款日曆確實頗具吸引力。然而，也有另派網友持相反看法，留言吐槽及提出質疑「送我我都不要」、「先拿錢再做事喔？剩下的錢去哪了？」