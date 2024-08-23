NanaQ公開「台北快樂女生月花費」！極簡6原則：沒保險沒用衛生棉

記者潘慧中／綜合報導

Threads最近正盛行「台北女生快樂生活的每月花費」，YouTuber「NanaQ」也因此公開了極簡自律版，「沒保養沒化妝沒保險沒寵物沒男友」，平均月花費是3萬4千元，並條列出餐費、房租、水電、交通費和雜支。

▲NanaQ公開在台北的平均月花費。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

NanaQ表示每個月大約會花9千元在餐費上，獨居的她，房租和水電費約2萬3千元，交通費約1千2百元，電話費和音樂平台費用大約花8百元，平均月花費是3萬4千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NanaQ一個月的餐費大約是9千元。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



關於房租費用，網友意見不一，有人覺得高得可怕，有人覺得算便宜。NanaQ則解釋因為有買房的關係，所以以後就不會有這項支出了，否則這個租金「在台北市很正常」。

▲▼NanaQ分享各項支出。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



至於日常生活用品的支出，NanaQ表示她沒有在用衛生棉和衛生紙，吃飯的話，「如果每天都夾自助餐真的可以省比較多」，畢竟「我很不會賺⋯⋯⋯⋯⋯」。

NanaQ IG全文：

跟風一下 台北快樂女生的月花費（極簡自律版）⠀

⠀

沒保養沒化妝沒保險沒寵物沒男友⠀

⠀

吃飯 9,000⠀

房租/水電 23,000⠀

交通 1,200⠀

電話費/雲端/spotify 800⠀

⠀

平均月花費 34,000⠀