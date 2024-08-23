演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」 狗仔公開給解答

記者潘慧中／綜合報導

資深狗仔葛斯齊23日凌晨爆料已婚男星出軌，「形象超好、50+、大愛戲、老婆本月泰國行已返台、本月有參加記者會」，5條線索立刻掀起廣大討論。沒想到，男星余俊賢（小炳）留言表示：「你說的不就是我？」

▲小炳留言回應葛斯齊。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



但小炳也立刻附上3個哭笑不得的表情符號解釋，他是在刷存在感。對此，葛斯齊看到後也回應：「小炳，如果是你，我會直接打給你，還有你無婚姻。」

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▲葛斯齊否認小炳是他所說的男星。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



值得一提的是，葛斯齊隨後再度發文表示，「該出軌男星去年用Vivo x70，今年使用vivo x100，是vivo愛好者」，他呼籲眾男星老婆們檢查另一半的手機型號，「如果妳的已婚伴侶這3天突然換手機，有鬼程度60%，如果說拍戲2天不回家，有鬼70%，直接關閉社群軟體90%。」

▲葛斯齊再爆已婚男星的新線索。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）



事實上，葛斯齊凌晨便建議該出軌男星的老婆檢查伴侶的貼身物品，同時隔空向男方喊話，「本人如果裝死，我會暗示到你大家知道你！」

▲葛斯齊深夜的發文引發廣大討論。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）