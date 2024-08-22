趙正平證實已經與空姐老婆登記結婚　努力做人期待老來得子

記者葉文正／台北報導

民視《醫學大聯盟》原本由白家綺獨自主持，今天宣布加入黃豪平搭檔，並獻上氣球與捧花，期待收視長紅，而來賓趙正平證實已經登記婚，也希望老來得子，非常期待有小孩。

▲趙正平(左二)今天是節目來賓。（圖／民視提供）

趙正平羨慕好友小梁（梁赫群）已經有8歲兒子，今天面對媒體雖然沒有正式發言，但私下表示：「真的，很期待有小孩。」看到好友們後代都長大成人，他也許願希望老婆能成功懷孕，只是怕送小孩到幼稚園會被當成爺爺。

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▲白家綺(左)與黃豪平首度搭檔主持。（圖／民視提供）

《醫學大聯盟》探討生活新知以及醫學常識，由白家綺主持成功吸引各階層觀看，打入民眾生活造成熱烈迴響，節目擴大編制加入男主持黃豪平，金鐘星光大道御用的黃豪平，機智反應以及穩健口條表現亮眼，首集來賓趙正平、哈孝遠以及陳櫻文更是齊祝賀。民視綜藝中心詹嘉文副理贈送造型氣球花束，來鼓勵這兩位超高人氣主持人，預祝他們強強聯手、氣勢如虹。

白家綺表示很歡迎跟這位18般武藝樣樣精通的人一起搭檔合作，黃豪平則是稱讚白家綺氣質出眾，站在她身邊感到很安心。二個人表示開了無數次會議培養默契，也為了今天的合作前一晚同時失眠。

白家綺說以前一個人主持，像是葉問要一個人打全場，現在有豪平的加入，可以一起跟來賓互動、記流程，可以打出更多不同火花。黃豪平表示第一次主持醫學新知類型節目，會負責出題考來賓，白家綺不敢得罪的，他會來處理，讓全場大笑。

白家綺表示主持節目後，對於各類病症造成什麼樣的影響，都有一定的概念，像之前腹痛她憑著節目印象知道痛點，自己找到罹患「膽囊炎」，讓眾人嘖嘖稱奇。白家綺更是經驗分享黃豪平說：「剛開始聽醫生說哪裡痛會怎麼樣，會覺得自己全身都有這些症狀，過幾集就好」，黃豪平也說像自己講話太多，喉嚨發炎，現在來到節目有這麼多醫生，他都不怕了。二個人更是感謝長官跟觀眾這麼喜愛這節目，會發揮1+1大於2的精神，把節目做得更好。