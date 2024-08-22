網看衰婚姻！蘿莉塔親駁「狂讚老公1優點」　堅持不生二胎原因曝光

記者孟育民／台北報導

女星蘿莉塔、Lala（蘇心甯）21日出席港星姜紫藍（Color）的新書發表會，兩位好友互相陪伴彼此走過最煎熬的時刻，Lala透露多年前失戀，蘿莉塔還陪她在街上淋雨大哭，「她是我演藝圈第一個朋友，我當時就戀愛腦，交往一個醜八怪，沒想到還被劈腿。在下雨的前一刻我們還在錄通告要搞笑，其實我內心很掙扎，我笑不出來，我停下來就想落淚。」蘿莉塔則暖心回應：「與其講一些不著邊際的話，我還不如陪她，只要讓她知道我永遠都在。」

▲姜紫藍舉辦新書發表會，蘿莉塔、Lala現身力挺。（圖／記者孟育民攝）

蘿莉塔因為在時常在節目中抱怨老公，導致婚姻被放大檢視，許多網友甚至不看好兩人，但她澄清說：「我只要罵完就沒事，新聞都很聳動，我先生也很習慣，憲哥說有新聞就是好事。真的會有網友私訊我說，看到我之後覺得自己老公好，我挽救別人的婚姻啊，也算是做好事！」她也幫老公說話，「我前陣子都會帶小孩去親子空間玩，他都會進去陪小孩玩，他連別人的小孩都陪，他玩到那邊的老闆都問要不要來上班，他真的很會顧小孩。」

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▲蘿莉塔稱讚老公 。（圖／記者孟育民攝）

被問到沒打算辦婚宴嗎？她立馬回絕說沒有，「因為真的很窮，如果有錢我會更想要買房子，現在還在租房子，蜜月也不用。』她坦言因為錢的關係所以也沒考慮生二胎，「雖然大家都說可以窮養，可是我們都當過小孩，誰想要窮養啊！」