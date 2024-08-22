曾受2字困擾！吳承洋「從小到現在常被叫娘砲」：真正的Man是尊重

記者陳芊秀／綜合報導

男星王陽明宣傳電影《角頭－大橋頭》時，因一句「我不比娘砲的動作」，被輿論批評，昨日（21）出席媒體活動時坦言「我不應該說那種話」。而男星吳承洋日前上傳一段揮拳踢腿比愛心的影片，並稱讚電影《角頭》好看，近日發文吐心聲：「被叫娘砲的人花了多久時間才不再在意這兩個字……」。

▲吳承洋近日PO揮拳迴旋梯後比愛心影片，發文吐心聲。（圖／翻攝自臉書／吳承洋）

吳承洋過去是團體Super131成員，2019年在BL劇《HIStory3：圈套》飾演黑幫老大「唐毅」打開知名度，隨後陸續演出電影《刻在你心底的名字》、劇集《地獄里長》等作品。他有感而發PO文，很多人覺得「娘砲」兩個字事情很小，這兩個字也經常在大家身邊發生，接著說道「我自己從小到現在都經常被人叫娘砲，但沒被用這兩個字講過的人不知道我們這種被叫娘砲的人花了多久時間才不再在意這兩個字」。長大後他明白，「真正的man是負得起責任，懂得尊重別人，包容別人的缺點，面對挫折勇於向前才是真正的man」。

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娘砲言論引發全台熱議，吳承洋發現，意識到自己已經不再像以前那樣在意這個詞語，因此日前拍了一段搞笑影片，希望能讓大家一笑，並鼓勵那些曾經受到類似標籤困擾的人能夠輕鬆看待。合演《圈套》的徐鈞浩留言支持「你是最棒的」，網友驚呼「唐毅也被叫娘砲？ 這世界怎麼了」、「你絕對是最man的」、「不敢相信！你的形象和那兩個字刻板印象完全對不起來」、「真的是要花很久時間才能夠不在意，甚至還要花很多時間裝出大家認為的man」、「雖然也在演藝圈，還願意勇敢站出來說話，你才真的man」。

▲吳承洋：「我自己從小到現在都經常被人叫娘砲。」徐鈞浩留言支持「你是最棒的」。（圖／翻攝自Threads／吳承洋）



【吳承洋Threads全文】

很多人覺得娘炮兩個字事情很小，確實不是什麼大事，坦白說這兩個字在大家身邊也經常發生，我自己從小到現在都經常被人叫娘砲，但沒被用這兩個字講過的人不知道我們這種被叫娘砲的人花了多久時間才不再在意這兩個字，長大了之後，我明白了真正的man是負得起責任，懂得尊重別人，包容別人的缺點，面對挫折勇於向前才是真正的man，這次的事件也讓我自己發現我已經不再像以前一樣在意了，才會拍了一個搞笑影片來給大家笑一笑，希望讓所有跟我一樣曾經受這兩字困擾的人能夠輕鬆看待。