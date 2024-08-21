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韓《激讚網紅》冠軍3億元飛了！「自作孽」主因曝光　引網撻伐

記者張筱涵／綜合報導

南韓YouTuber Oking（오킹）在競賽節目《激讚網紅（더 인플루언서）》奪冠，不過因為提前劇透了比賽結果，所以沒能拿到韓幣3億元（約台幣715萬元）獎金，引起南韓網友們撻伐。

▲▼激讚網紅。（圖／翻攝自韓網）

▲《激讚網紅》。（圖／翻攝自韓網）

《激讚網紅》製作單位今（21日）發出聲明，由於Oking在節目最終結果播出前就對外劇透，因此失去獲得獎金韓幣3億元（約台幣715萬元）的資格。他們認為「保密」是非常重要的，不僅是對工作人員的尊重，也是確保觀眾可以完整享受節目的關鍵：「為了維護節目的公信力和公平性，對於未履行保密義務的冠軍選手，將不予發放獎金。」

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▲▼oking1025。（圖／翻攝自Instagram／oking1025）

▲Oking因劇透沒能拿到獎金。（圖／翻攝自Instagram／oking1025）

消息曝光後，許多網友都暴怒批評，「Oking四處跟身邊朋友講，結果被朋友上傳到Instagram」、「那就給李思杯」、「因為這件事情很多人直接就不看了，節目方也虧很多吧」、「也叫他賠償違約金吧」、「好希望最後一集用字幕寫上『因為爆雷拿不到半毛錢的傢伙』」、「那給思杯啊」。

【《激讚網紅》聲明翻譯】

在作品公開前保密相關內容，是確保所有參與創作的人的努力結出成果，並將作品預期的樂趣完整地傳遞給觀眾的重要措施。這也是所有製作團隊和出演者為了作品成功所做的承諾。因此，為了維護節目的公信力和出演者之間的公平性，對於未履行保密義務的《激讚網紅》冠軍選手，獎金將不予發放。

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