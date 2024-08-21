啦啦隊女神雪寶爆料　舒華在校生活　一次公開

記者葉文正／台北報導

「電豹女」啦啦隊女神雪寶，今天出席「焦糖楓」三重一日店長記者會，不過席間雪寶被問到，過去曾是南韓女子團體(G)I-DLE舒華的學姊，雪寶大方表示，舒華從前在華岡藝校時期仙氣逼人，但沒想到文靜的她竟然一躍成為韓團紅星。

▲電豹女雪寶今天擔任一日店長。（圖／記者黃克翔攝）

被問到舒華是學妹，雪寶也表示，「過去我們都是讀華岡藝校，舒華一出來教室就仙氣逼人，又在又變更漂亮，過去她是氣質安靜型的女生，我是表演藝術科，她是戲劇科，個性來很安靜，就沒有很出風頭，華岡很小，大家都互相知道，我又是學姐。其實當年也沒有跟她很熟。」

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▲雪寶是華岡藝校表演藝術科畢業。（圖／記者黃克翔攝）

雪寶也提到，舒華他們最近有一首新歌《KLAXON》，大家聽了都很能琅琅上口，現場立刻唱跳載歌載舞，也說對舒華最大印象真是很白，很漂亮，雪寶羨慕表示：「我也想要跟舒華一樣，在演藝圈能夠多元發展，媽媽也很喜歡她，又喜歡他很自然。皮膚超白，白到跟牆壁差不多。」對於學妹舒華的際遇羨慕不已。

▲舒華(左)日前與藝人好友Dora對鏡頭扮鬼。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）