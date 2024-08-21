BIGBANG 4人粉慶18周年「遭T.O.P.封鎖切割」！　發文引熱議

記者張筱涵／綜合報導

韓團BIGBANG於19日迎來出道18周年紀念，G-Dragon慶祝自己生日外，也上傳了太陽、大聲的照片一同慶祝。引人注意的是，部分粉絲向前成員T.O.P.表達出道祝福的時候，卻意外遭到封鎖，不過他其實早在去年就已經退團，且入口網站的個人資料也早已不再是BIGBANG的一員。

韓BIGBANG粉絲於19日發文透露，T.O.P.近期都會特意封鎖粉絲帳號，而且只封鎖那些慶祝BIGBANG出道18周年的粉絲帳號，讓他氣憤表示：「好啦，你正式出道日期是2010年，也不是BIGBANG了，但為什麼要特別去找粉絲帳號然後封鎖？這樣更累吧，那你要不要也別再用當年的藝名？而且還是一直收到BIGBANG的音源收入。」

▲粉絲慶祝BIGBANG出道18周年，被T.O.P.封鎖。（圖／翻攝自X）



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尤其該粉絲發現，若慶祝文是只有放T.O.P.的照片，T.O.P就不會封鎖還留言表達感謝，這些貼文也在南韓各大論壇引起討論。韓網友看了以後都說，「啥啊，他讓團體陷入苦境，都不覺得對不起GD、太陽和大聲嗎？真的讓人放棄理解他了」、「為什麼要做到這地步？是發生什麼事」、「罪犯主動切割也不錯啦」。

事實上，T.O.P.在義務警察身分服役期間，吸了含有大麻成分的電子煙遭逮捕，最後被判有期徒刑10個月、緩刑2年，而他也去年6月1日發文表示已經退團。從NAVER入口網站個人簡介可見，BIGBANG成員標示只有GD、太陽和大聲，T.O.P.的頁面也不再見BIGBANG蹤影。

▲BIGBANG資料可見成員只有GD、太陽和大聲。（圖／翻攝自NAVER）

▲T.O.P.資料早已不見BIGBANG痕跡。（圖／翻攝自NAVER）